Luego de militar por varias décadas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el político Arturo Zamora Jiménez, anunció este martes su renuncia.

El ex presidente municipal de Zapopan y ex candidato a la gubernatura por el PRI dio a conocer su decisión en un video que compartió en redes sociales, donde dijo que retomará su origen ciudadano.

"Estimadas y estimados todos, les comparto que el día de hoy he decidido dar por terminada mi militancia en el PRI. Después de varios años de haberme alejado de actividades públicas y partidistas he decidido retornar a mi origen ciudadano, es el origen del cual emergí cuando fui candidato y presidente municipal de Zapopan. Mi gratitud y reconocimiento a todas y todos quienes me han apoyado durante este tiempo", expuso en el video.

Envía carta de renuncia al PRI

El también ex senador y ex diputado federal envió una carta al PRI en la cual notificó la renuncia a su militancia en el partido, donde escribió que durante el tiempo que estuvo alejado de la política pudo palpar los retos económicos, sociales, ambientales y culturales que enfrentan México y Jalisco.

"Esta condición me ha permitido estudiar más para entender mejor, conversar y escuchar para enriquecer perspectivas, escribir para debatir e imaginar nuevos derroteros con la mejor de las intenciones la de la ciudadanía, la de la sociedad sin adjetivos, que es, por lo demás, la misma condición con la que inicié mi vida política", refirió en el documento.

Añadió que: "Guardo para mí lo más valioso de la historia del PRI: los idearios sociales que inspiraron su creación, sus aportaciones enormes al desarrollo de instituciones fundamentales en todos los ámbitos de la vida nacional".

“En congruencia, con franco agradecimiento y el debido respeto, es que por este medio renuncio a formar parte del Partido Revolucionario Institucional, con la certeza de haber retribuido leal, afanosa y profesionalmente a las oportunidades que me permitieron ejercer mi libertad política, conservando de mi parte el valor de la amistad y de las coincidencias democráticas con tantos compañeros y compañeras”, dijo en la carta de renuncia.

Arturo Zamora y el secretario de Gobernación Adán Augusto hace unos días en Jalisco durante una reunión con empresarios.

¿A dónde va ahora Arturo Zamora?

El ahora ex priista comentó en el texto que cambiar es bueno porque permite reflexionar.

"México ha cambiado, todo el mundo está cambiando y seguirá haciéndolo vertigionosamente. El cambio urge a actuar para dar sentido a la reflexión. En México y Jalisco actúa una sociedad civil formidable, diversa, creativa y exigente; es a dicho espacio al que he decidido regresar para dar el mejor de los sentidos a mis deberes cívicos, ahora y a futuro".

Aunque ya se ha comenzado a especular cuál podría ser el posible camino que tome ahora el ex secretario general de Gobierno de Jalisco, en realidad el político no ha dado conocer públicamente su interés por afiliarse a algún otro partido político previo a las elecciones de 2024.

Incluso, en entrevista con otro medio de comunicación, Arturo Zamora dijo que por ahora no se irá a Morena ni a ningún otro partido, sino que continuará trabajando del lado ciudadano.

¿Quién es Arturo Zamora?

Arturo Zamora Jiménez es doctor en derecho y tiene 66 años

Ex presidente municipal de Zapopan (En el trienio 2004-2006)

(En el trienio 2004-2006) Ex candidato a la gubernatura de Jalisco (2007)

Ex diputado federal (LXII Legislatura en 2009)

(LXII Legislatura en 2009) Ex senador de la República (2012)

de la República (2012) Ex secretario general de gobierno (febrero de 2013 a mayo de 2014 en la administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz)

(febrero de 2013 a mayo de 2014 en la administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz) En 2017 asumió el cargo de secretario general del PRI, al mismo tiempo que fue el dirigente de la CNOP desde 2015, pero que renunció para ser dedicarse de tiempo completo a las actividades de la dirigencia nacional.