Arranca Línea 4 del SiTren; ahorrará hora y media a habitantes de Tesistán

Los colonos del Valle de Tesistán tendrán un respiro, pues desde ayer comenzó a operar la Línea 4 del SiTren Valle de los Molinos, lo que permitirá reducir los tiempos de recorrido que hacen decenas de miles de habitantes de esa zona hacia Guadalajara. El gobernador Aristóteles Sandoval afirmó que será hasta una hora y media lo que recuperarán.

“¿Cómo llegaba la gente a su destino? Tenía que esperar el (camión ruta) 163 en el Jardín de San Francisco, en el Centro de la ciudad, y muchos tenían que esperar hasta hora y media. Es inhumano. Hora y media arroja la pérdida del sentido de la persona de integrarse con su familia, de hacer lo que le gusta y de aprovechar ese tiempo”, expresó el mandatario estatal.

A partir de la habilitación de esta Línea 4, más de 43 mil personas de colonias como Valle de Los Molinos, Valle de los Soles, Las Magnolias y Base Aérea, entre otras, disminuirán su tiempo de recorrido gracias a que funcionará como una ruta alimentadora de la Línea 3 del Tren Ligero, una vez que ésta entre en funcionamiento.

La Línea 4 tendrá un recorrido habitual desde el Periférico Norte hacia la zona de Valle de Tesistán cuando funcione con normalidad la Línea 3 del Tren Ligero. Actualmente cuenta con un derrotero provisional que sale desde la Estación Zapopan Centro.

“El transporte cuenta con “rack” para bicicletas, cuenta con un dispositivo para la tarjeta de prepago, con cámara y con todas las medidas de seguridad para que el chofer tenga mayor visibilidad”.

Serán 46 mujeres y 20 hombres quienes conducirán las 35 unidades de la nueva línea. Fueron elegidos mediante una convocatoria abierta del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y han sido capacitados y certificados bajo los lineamientos del nuevo modelo de transporte, según informó el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda.

Zapopan proyecta dos parques industriales en el Valle de Tesistán

Después de inaugurada la Línea 4 del SiTren, que promete ahorrar hasta hora y media de trayecto al día para los habitantes del Valle de Tesistán, en Zapopan, el alcalde de ese municipio, Pablo Lemus Navarro, informó que en los próximos 10 días serán presentados dos parques industriales para ese espacio. Su finalidad es acercar empleo a los ciudadanos que allí habitan.

Explicó que, si bien es necesario el impulso del transporte público para conectar a esas colonias con el Centro tapatío en un menor tiempo, también es importante llevar los servicios necesarios para garantizar a los ciudadanos una mejor calidad de vida, con educación, salud, seguridad y empleo.

“Ya no queremos más vivienda en la Carretera a Colotlán; las autorizaciones que dio la antepasada administración son suficientes. La gente también necesita trabajar allá y qué mejor que la gente pueda vivir, consumir, educarse y tener todos los servicios en aquella zona de Zapopan. Necesitamos ahora llevarles empleo”, expresó.

De acuerdo con el edil, la proyección es que en esos parques industriales se instalen diferentes tipos de empresas. Una recicladora de plásticos y agroindustria son dos opciones.

Además, dijo que próximamente será inaugurada una preparatoria de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la cual tendrá espacio para que tres mil jóvenes puedan realizar sus estudios de educación media superior. El predio, que tiene una extensión de 30 mil metros cuadrados, fue donado por el Ayuntamiento, instancia que también se comprometió a construir las vialidades aledañas.

Y para que tampoco en salud se quede a deber, Pablo Lemus afirmó que también será inaugurada una Cruz Verde sobre la Carretera a Colotlán en febrero próximo. Esto evitará que los ciudadanos se tengan que trasladar hasta el Hospitalito o la Cruz Verde de La Curva en caso de requerir atención médica.

Sólo existía una ruta para que 43 mil habitantes del Valle de Tesistán llegaran al Centro de Guadalajara.

EL INFORMADOR / G. Gallo

“Nutrirán” transporte con 35 nuevas unidades

Hasta ayer, la zona del Valle de Tesistán solo tenía la ruta 163 como opción de transporte público para decenas de miles de habitantes, por lo que siempre quedó rebasada para cubrir sus necesidades, según el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).

Por eso, la Línea 4 del SiTren “nutrirá” las opciones de traslado con 35 nuevas unidades. En su primera etapa, antes de que la Línea 3 del Tren Ligero comience a funcionar, tendrá una ruta provisional que partirá desde la Estación Zapopan Centro, circulará por la Avenida Juan Gil Preciado (Carretera a Tesistán) y seguirá por el entronque a la Carretera a Colotlán, hasta llegar al Fraccionamiento Valle de los Molinos.

Sin embargo, una vez que la Línea 3 entre en operaciones, el punto de partida de las unidades se encontrará en la Estación Arcos de Zapopan y seguirá por el derrotero ya mencionado.

Para pagar, los usuarios podrán utilizar su tarjeta InnovaCard con una tarifa general de siete pesos, aunque si se cuenta con el plástico preferencial, el costo será de la mitad (3.50). Para el pago en efectivo los usuarios deberán depositar la cantidad exacta en las alcancías colocadas en el ingreso de los vehículos. Además, los pasajeros podrán obtener 50% de descuento con la tarjeta en su transbordo con la Línea 3 del Tren Ligero una vez que inicie operaciones.

Su horario de servicio será de lunes a domingo, de 6:00 a 23:00 horas, en el sentido de la Estación Zapopan Centro hacia Valle de los Molinos, mientras que en el sentido contrario el horario será de 5:00 a 22:00 horas.

VOCES

"La entrada del SiTren es una buena noticia porque la ruta 163 ya no está dando un buen servicio y el Express no alcanza. Es mucha gente la que usa el transporte público y los camiones no se dan abasto."

Óscar Oliden Ocegueda.

"Está bien que entre. El problema es que al principio dan un buen servicio, como en todas las rutas, pero ya después tardan mucho en pasar y se amontona la gente. La entrada del SiTren va a beneficiar, siempre y cuando sigan su frecuencia, porque si se hacen como los demás va a ser lo mismo."

Elieser García Hernández.

"Qué bueno que entre, porque como ya va a haber más rutas ya no va a ser como antes que se complicaba mucho; ya no van a estar llenos los camiones. Son demasiadas personas y cuando uno se tiene que ir temprano se batalla porque los camiones van muy saturados."

Alejandro Solano Pérez.

"Para mí la entrada del SiTren hacia Zapopan es buena, pero no es la mejor solución. Deberían poner dos rutas: esa a Zapopan y otra que te lleve hasta el tren que ya está funcionando en Periférico, porque los camiones se tardan mucho."

Ana Esqueda Huerta.

"Está muy bien porque así van a haber más camiones y menos tráfico; a veces tenemos que esperar hasta una hora el camión porque todas las rutas van llenas y no se quieren parar para subir a la gente, sobre todo si vas al Centro puedes tardar más en agarrar un camión."

Ana Isabel Guzmán.

Sin camión, más de 40 mil

El 7 de junio de 2016, este medio de comunicación informó que eran alrededor de 37 mil los colonos de Valle de los Molinos que sufrían ante la falta de transporte público en la zona, al tener solamente la ruta 163 como su única opción para trasladarse hasta la ciudad. Hoy son 43 mil, según las autoridades.

Ana Lilia era una de ellas. Para llevar a sus hijos a la escuela debía tomar hasta tres mototaxis por día “Es mucha gente la que vive aquí para el servicio de la ruta 163. Nosotros pedimos otra ruta que nos dé abasto”, refirió entonces.

La mujer dijo que se fue a vivir a Valle de los Molinos porque le contaron que las rentas eran muy baratas; entonces pagaba mil pesos al mes. Lo malo es que nunca le dijeron que en la zona había serios problemas de transporte. “Tenemos que pedir ‘ride’ (aventón) o pagar para que nos traigan hasta acá. Los mototaxistas cobran 15 pesos por persona, sea niño o adulto”.

Numeralia

Crecen las opciones