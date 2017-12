Aristóteles Sandoval habla sobre la Ley de Seguridad Interior

Por primera vez el gobernador Aristóteles Sandoval habló acerca de la Ley de Seguridad Interior, este lunes luego de reunirse con los senadores que dictaminarán la ley y con los mandatarios de Colima, Guerrero, Tlaxcala, Querétaro, Durango y San Luis Potosí.

En rueda de prensa los gobernadores respaldaron la aprobación de la Ley coincidieron en que sin las Fuerzas Armadas se corre un grave riesgo en la seguridad nacional, así como las corporaciones están rebasadas ante el crimen organizado.

Sandoval dijo que uno de los aspectos fundamentales es garantizar la protección de los derechos humanos, así como establecer límites claros para las acciones que podrán tomar los elementos de las Fuerzas Armadas.

Remarcó que es "lamentable" la postura extrema de quienes creen que la Ley de Seguridad Interior llevará a la militarización, pero debe terminarse con las lagunas y contraposiciones políticas. "Hoy es mas importante que haya un debate informado, a debates estériles que no le abonen al desarrollo y la solución de un problema que está en la calle (...) Por supuesto que queremos una discusión integral pero nos invitaron hoy a la discusión de este tema particular; por supuesto que le decimos no a la militarización, sí a la temporalidad, sí a la capacitacion, sí a los protocolos de cómo, cuándo, en dónde", señaló el gobernador jalisciense.

Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, dijo que "las circunstancias con el crimen organizado colocan al país, y especialmente a Guerrero, en una circunstancia de riesgo para la seguridad del país”. “Tenemos cerca de 5 mil policías municipales, son ausentes, la lucha que se enfrenta todos los días sería impensable sin la presencia de las fuerzas armadas”, reconoció.

Por otro lado, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que las Fuerzas Armadas buscan un marco normativo en su participación en las tareas de seguridad pública, ya que si "hoy se retiraran de las tareas (de seguridad), se colocaría en un jaque y grave riesgo a la seguridad nacional".

Sin embargo, reconoció que la minuta de Ley contiene excesos y disposiciones que rebasan las tareas de las fuerzas armadas que podrían "colocar en un riesgo a la soberanía de los propios estados".

DJ