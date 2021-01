Aristóteles Sandoval: Piden justicia y libertad para detenidas

Esta mañana se manifestaron familiares y amigos de Rocío y Casandra, empleadas del restaurante bar Distrito 5 de Puerto Vallarta donde fue asesinado el ex gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, para exigir su liberación.

Mediante una caravana vehicular que salió de las inmediaciones de la central camionera, los familiares y amigos exigieron la liberación de Rocío y Casandra que fueron detenidas por la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

Magdalena Ramírez, hermana de Rocío, explicó que su familiar fue citada a comparecer a la Fiscalía y ya no pudo salir.

ESPECIAL /

“No hay más noticias, no nos dejan verla, yo pido y exijo que busquen al culpable al que cometió el delito tan lamentable, pido y exijo justicia. Que busquen las autoridades a los responsables que no agarren a gente inocente. No nada más por ser empleados quieran achacarles un delito que no cometieron”, explicó .

Durante la caravana con pancartas los familiares consideran que se trató de detenciones injustas ya que estas dos mujeres solamente eran empleadas del lugar.

“La peor injusticia es la justicia simulada, Fiscalía no engañes a la sociedad señalando a gente inocente y trabajadora teniéndola en prisión ilegal, cuando sabe que ellos sólo son trabajadores inocentes, hagan su trabajo y no mientan a la sociedad”, dice la invitación que circuló en redes sociales.

La caravana siguió por la carretera 200 hacía la presidencia municipal de Puerto Vallarta y de regreso hasta la sede de la Fiscalía.

GC