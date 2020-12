Aristóteles Sandoval: Familia del ex gobernador "con enorme dolor" agradece muestras de cariño

La familia del ex gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, quien fuera asesinado la madrugada de este 18 de diciembre, emitió un comunicado en el que agradece "de todo corazón, las muestras de respeto y cariño que hemos recibido en estas horas de enorme dolor".

En su mensaje, la familia Sandoval Arriaga asegura que "no sólo nuestra familia ha perdido a un maravilloso padre y enorme compañero de vida; Jalisco y México han perdido un hombre ejemplar, que dedicó su vida al servicio público con la clara convicción de acabar con la desigualdad a través de la innovación social".

Piden que "no permitamos que nos arranquen la esperanza" e invitan a no dejar "que la impotencia que hoy sentimos se convierta en inacción" puesto que el ex mandatario "trabajó en vida para transformar a la sociedad y dejar un mundo mejor para sus hijas, hijos y nieta".

Al terminar, piden que no se "apague el ímpetu que Aristóteles demostró cada día de su vida" y que "transformemos esa luz en energía que necesitamos para acabar con la violencia que vive nuestro país".

Aristóteles Sandoval fue asesinado la madrugada de este viernes 18 de diciembre en el municipio de Puerto Vallarta donde, según las primeras investigaciones, fue atacado a balazos por la espalda mientras se encontraba en un restaurante.

OA