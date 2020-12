Aristóteles Sandoval: Consigue amparo dueño del bar donde asesinaron al exgobernador

El dueño del bar Distrito 5, José Manuel “N”, uno de los socios fundador de Jomansac S.A. de C.V., empresa a la que pertenece el negocio donde fue atacado el exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, solicitó un amparo que le concedió la suspensión temporal del proceso que comprendería su detención y aprehensión.

Este recurso legal se le otorga luego de que fuera manipulada la escena del crimen ocurrido la madrugada del 18 de diciembre en el baño del bar y con arma de fuego.

El amparo otorgado por un juez, cuyo número de expediente es el 808/2020, solo es válido en cuanto a detenciones arbitrarias fuera del proceso, y dicha suspensión provisional opera en cuanto sea pagada una fianza de 33 mil 500 pesos.

Además, no procede en delito flagrante ni contra orden de aprehensión por prisión preventiva oficiosa: es decir, José Manuel “N” no podrá ser detenido si el delito al que se vincula no amerita prisión preventiva.

La fecha establecida para resolver la suspensión definitiva está programada para el 28 de diciembre a las 10:22 horas.

La Fiscalía de Jalisco investiga aún las evidencias cerca de la escena del crimen, así como la manipulación de la escena, que fue removida y limpiada para el momento en que la Coordinación de Seguridad estatal había arribado al lugar del ataque.

Por su parte, las cámaras de seguridad fueron sustraídas del negocio antes de poder intervenirlas, lo que llevó a la obstaculización de las investigaciones posteriores.

En relación a los sospechosos, gracias a la información proveniente de fuentes extraoficiales, la noche del martes se aseguró un vehículo y se detuvo a una persona, Manuel “N”, presuntamente vinculado al crimen por cohecho. También se ejecutó una orden de cateo su domicilio, ubicado en un condominio de Puerto Vallarta.

