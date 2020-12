Puerto Vallarta: descartan impacto en turismo por inseguridad

Representantes del sector turístico de Puerto Vallarta descartaron que por el momento se tenga un impacto en el arribo de turistas nacionales y extranjeros por el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval y otros hechos violentos registrados recientemente.

Ramón González Lomelí, director de Turismo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, lamentó lo sucedido pero aclaró que la percepción sobre el destino se mantiene positiva.

“Obvio no se puede minimizar algo tan grave, sería lamentable de mi parte minimizar algo tan grave, pero afortunadamente con las personas que hemos estado entrevistando nadie nos dice que no quieran venir porque sea inseguro, ese tipo de comentarios no los hemos recibido, claro que influye negativamente en el destino, pero afortunadamente los propietarios de condominios o turistas están llegando normalmente”, dijo.

Reconoció que fue un hecho lamentable pero se esperan que se recuperen lo más pronto posible.

“Si se analiza en la prensa de Estados Unidos y Canadá ya no nos mencionaron, ya no aparecemos eso es bueno, en lo nacional claro que sí porque hay investigaciones y procesos, pero en el termómetro de Estados Unidos y Canadá ya paró”, añadió.

Sergio Santos, presidente de Canirac Puerto Vallarta, condenó los hechos registrados la semana pasada, pero aclaro que la expectativa es positiva para el sector restaurantero.

LS