En la investigación por el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz aún no hay justicia; consideró el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso de Jalisco, Hugo Contreras Zepeda. El legislador lamentó que, al igual que en muchos otros asuntos, en el caso del ex mandatario estatal persista la impunidad, pues no se llega a la sanción contra quien cometió el delito.

“No hay justicia en este caso, así como no hay justicia en muchos otros casos. El Inegi señala con puntualidad que más de 90% de los homicidios quedan impunes. Entonces en este caso, del exgobernador, desde el punto de vista nuestro no hay justicia”, dijo.

La diputada local Verónica Flores Pérez, aseveró que no se puede aceptar que la Fiscalía estatal diga que el caso está resuelto cuando no se ha explicado a detalle el móvil y los autores intelectuales.

“Desde el PRI seguimos exigiendo respuestas claras en la investigación del homicidio del exgobernador. No aceptamos que nos digan que está resuelto cuando no sabemos ni quién fue o cuáles fueron las causas. Las respuestas de la Fiscalía han sido vagas y evasivas, aunque dicen que está resuelto”, expuso.

El legislador priista en el Congreso estatal, Julio César Covarrubias Mendoza, se sumó al llamado a que haya justicia y castigo a los responsables.

“Estamos esperando justicia, sabemos que se están haciendo las investigaciones, pero eso no nos va a regresar al ex gobernador y su gran liderazgo”, comentó.

