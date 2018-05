Apuesta Cosío por eliminar “moches” en licitaciones

Con la finalidad de transparentar los procesos de licitación en la planeación de infraestructura del Estado y evitar así la repartición de "moches" y contratos por "dedazo", el candidato a la gubernatura por el Partido Verde, Salvador Cosío Gaona, propuso creación de una Comisión de Seguimiento, Adjudicación y Ejecución de obra.



"Estaría asumiendo las labores de la Seder y de SIOP, para que no dependa del gobernador, si no de la sociedad, con expertos, con un comité técnico de seguimiento. Ya no más Zetas-40, ya no más obras fantasmas, ya no más opacidad, no más lucro y negocio con dinero público y sí a la obra bien hecha", manifestó el candidato.



A través de dicha Comisión, se buscará disminuir la discrecionalidad y el monopolio de las decisiones tomadas en torno a las estrategias de planeación de infraestructura de la Entidad, explicó Cosío esta mañana durante su visita a "The Construction Summit", evento convocado por la delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), desde la Expo Guadalajara.



Durante su participación, el candidato dijo también que los proyectos deben ser establecidos con base en la competitividad y la vocación de los involucrados, integrados por los diferentes sectores de la construcción, que lleven a los proyectos más allá de periodos sexenales, trienales o anuales y en lugar de ello, puedan concretarse con plazos y metas cumplibles en un plazo inmediato según sea el caso.



Al finalizar su participación, Cosío Gaona y el presidente de la CMIC, Luis Rafael Méndez, firmaron una carta compromiso en la que se estableció la participación de la cámara como órgano de consulta, una comunicación eficaz y directa y la creación de una nueva Ley de obra pública del Estado de Jalisco y sus municipios, así como su respectivo reglamento, todo ello, en caso de llegar a la gubernatura de la Entidad.

LS