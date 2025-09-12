Frangie decreta el lemusismo

Si el lunes, en el informe de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, se mandaron señales políticas, que el gobernador Pablo Lemus respondió ahí mismo y al día siguiente en Tlajomulco, en el informe de Gerardo Quirino, y que la propia Presidenta Municipal consideró como una “lectura equivocada”, ayer, en Zapopan, en el cuarto informe de Juan José Frangie, se encargaron de mandar mensajes de lecturas inequívocas.

Todo este intercambio verbal para tirar línea se da entre una clase política y gubernamental del partido Movimiento Ciudadano, que antes solo veía en Tlajomulco la cuna del emecismo, pero que desde ayer se les dijo que Zapopan es el municipio “más naranja de México”.

La mancuerna Pablo Lemus-Frangie, del grupo Coparmex, se dio a la tarea de hacer un claro deslinde al celebrar ayer una década de gobernar Zapopan bajo el proyecto lemusista, y no los quince años que otros cuentan del emecismo en Jalisco, a partir de 2010, cuando llegó a la alcaldía de Tlajomulco Enrique Alfaro, a quien ayer el alcalde zapopano ni siquiera mencionó.

Los lemusistas, pues, pintaron ayer una gruesa raya para apartarse del exgobernador, ahora aspirante a entrenador de futbol, para los que lo quieran entender, y para plantear de entrada a la membresía naranja, sobre todo a los suspirantes por la alcaldía zapopana, que lo que siga tendrá que salir del grupo que defienda “el proyecto”.

“Nos reprochaban que éramos empresarios y no políticos, y que no sabríamos manejar un gobierno”, recordó en su discurso Frangie, para luego asegurar que Lemus y él sí lo supieron hacer, al sacar a Zapopan en 10 años del abandono, la quiebra y la mediocridad. Donde la mejor política social es crear las condiciones para que los empresarios creen empleos. “El único municipio de las niñas y los niños”, fue el eslogan que no podía dejar de expresar, ante un Lemus que lo escuchaba con todo regocijo, ahí, cuatro años después de las desconfianzas y reproches de Alfaro y toda la nomenclatura naranja, desde que sorpresivamente tuvo que relevar, en 2021, a Ismael del Toro como candidato en Guadalajara.

Pero, sobre todo, al ganar esa elección y convertirse en la figura emergente al liderazgo único y autoritario que ejercía en el emecismo el entonces gobernador. Y mucho más, cuando Dante Delgado, el fundador y aún dueño de la franquicia partidista naranja, lo mantuvo como candidato a gobernador por su popularidad y rentabilidad electoral, cuando todo el alfarismo le quería cerrar esa posibilidad.

“Nunca me había sentido tan alto…” dijo Lemus al subir al atril, que ciertamente estaba muy por encima del presidium y de la concurrencia, para luego completar la frase y aclarar… “me refiero, (tan alto) políticamente”. Luego siguió un discurso festivo para responder al cuarto informe de Frangie, que usaron para decretar el inicio formal del lemusismo.