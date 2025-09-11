Autoridades e Infonavit recorren polígonos prioritarios en Tlajomulco para rescate de viviendas

Con el objetivo de constatar sus condiciones y proponer un esquema de recuperación, autoridades federales, estatales y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en compañía del presidente municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez, realizaron un recorrido por tres polígonos prioritarios donde se ubican viviendas susceptibles de ser rehabitadas, como parte del Plan Nacional de Vivienda que impulsa el Gobierno federal.

Durante el recorrido se corroboró que las casas contaran con servicios básicos, vías de comunicación, acceso a transporte público, agua, seguridad, empleo y oferta académica. Velázquez Chávez reafirmó el compromiso de su administración para recuperar hogares en el municipio.

"Avanzar con este programa nos va a ayudar a construir el tejido social, a que nuevas familias tengan un techo y un hogar. Este proyecto seguramente se desdoblará a lo largo y ancho de la República, y desde aquí podremos contribuir para que se diseñe un modelo a prueba de error que después se replique sin fallas. Agradezco su voluntad, su disposición, su altura de miras y, sobre todo, su compromiso con la gente de Tlajomulco, Jalisco, y con la contribución que este esfuerzo hará a nivel nacional. Cuenten con nosotros en todo, con los esfuerzos técnicos que podamos aportar desde aquí", dijo.

En tanto, el coordinador de Cumplimiento de la Secretaría General del Infonavit, Franco Veites, resaltó la importancia de trabajar de forma interinstitucional para que el municipio se convierta en referente a nivel nacional. Se estima que con este programa se recuperen al menos mil casas en lo que resta del año, que quedarán a disposición del Instituto para canalizarlas a nuevas familias.

"El Infonavit tiene cuatro proyectos muy importantes para cumplir con las instrucciones de la presidenta: la construcción, la recuperación de vivienda, la cancelación de hipotecas ya pagadas y la regularización de escrituras. Es muy grato escuchar que habrá apoyo y que vamos a trabajar en conjunto. Requerimos del acompañamiento porque el dinero nunca es suficiente, por eso solicitamos apoyos en agilidad de trámites, en condonaciones e incluso en pagos. Muchas de las viviendas no se valoraron por su costo real de edificación, sino por el grado de endeudamiento que podían adquirir los trabajadores, lo que ha generado esta problemática", comentó.

Se instaló una mesa de trabajo permanente en la que también participan el Instituto Jalisciense de la Vivienda, la Secretaría de Desarrollo Energético y Sustentable, el Colegio de Notarios de Jalisco, la Comisión Federal de Electricidad y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Jalisco.

