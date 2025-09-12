Para hoy, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que la depresión tropical Trece-E se intensifique a tormenta tropical, la cual se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán. La circulación de este meteoro y sus desprendimientos nubosos, asociados con la vaguada monzónica que se mantendrá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Según el reporte del SMN por regiones, se espera en Jalisco, sobre todo en Guadalajara, cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 30 grados en algunas zonas del Estado, pero menores a eso en la capital. También se prevén lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas, con posible caída de granizo en zonas altas y que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento. Para la costa, por la depresión tropical Trece-E se estima oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas.

El Instituto Astronómico y Meteorológico de la Universidad de Guadalajara (IAM) indica en su pronóstico para hoy que Guadalajara tendrá combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. No descarta la probabilidad de algún chubasco puntual en horas de la tarde y hacia la noche. Estima temperaturas de 26 a 29 grados en el Área Metropolitana.

Por su parte, en el registro por hora de The Weather Channel se dice que desde la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado. Durante el mediodía y las primeras horas de la tarde se esperan condiciones parcialmente nubladas, y un índice UV en nivel extremo, por lo que se recomienda el uso de protector solar, sombrero y mantenerse hidratado.

Será después de las 17:00 horas cuando incremente la probabilidad de precipitaciones. A esa hora, el pronóstico señala un 21% de probabilidad con cielo mayormente nublado y una temperatura de 26 °C. Hacia las 18:00 horas se prevén posibles tormentas, con un 66% de probabilidad de lluvia y descenso de la temperatura. Para las 19:00 horas podrían registrarse tormentas dispersas, con 41% de probabilidad de lluvia, mientras que por la noche, entre las 20:00 y las 23:00 horas, se esperan algunos chubascos aislados y temperaturas de entre 20 y 22 grados.

Probabilidad de lluvia por hora para Guadalajara hoy según The Weather Channel:

Hora Probabilidad 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 3% 4% 4% 4% 6% 8% 21% 66% 41% 24% 22% 24% 24%

Debido a estas condiciones, es importante extremar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones. Asimismo, se sugiere no intentar cruzar corrientes de agua y estar atentos a los avisos oficiales.

