Para hoy, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que la depresión tropical Trece-E se intensifique a tormenta tropical, la cual se localizará frente a las costas de Guerrero y Michoacán. La circulación de este meteoro y sus desprendimientos nubosos, asociados con la vaguada monzónica que se mantendrá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.Según el reporte del SMN por regiones, se espera en Jalisco, sobre todo en Guadalajara, cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 30 grados en algunas zonas del Estado, pero menores a eso en la capital. También se prevén lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas con descargas eléctricas, con posible caída de granizo en zonas altas y que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento. Para la costa, por la depresión tropical Trece-E se estima oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas.El Instituto Astronómico y Meteorológico de la Universidad de Guadalajara (IAM) indica en su pronóstico para hoy que Guadalajara tendrá combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. No descarta la probabilidad de algún chubasco puntual en horas de la tarde y hacia la noche. Estima temperaturas de 26 a 29 grados en el Área Metropolitana.Por su parte, en el registro por hora de The Weather Channel se dice que desde la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado. Durante el mediodía y las primeras horas de la tarde se esperan condiciones parcialmente nubladas, y un índice UV en nivel extremo, por lo que se recomienda el uso de protector solar, sombrero y mantenerse hidratado.Será después de las 17:00 horas cuando incremente la probabilidad de precipitaciones. A esa hora, el pronóstico señala un 21% de probabilidad con cielo mayormente nublado y una temperatura de 26 °C. Hacia las 18:00 horas se prevén posibles tormentas, con un 66% de probabilidad de lluvia y descenso de la temperatura. Para las 19:00 horas podrían registrarse tormentas dispersas, con 41% de probabilidad de lluvia, mientras que por la noche, entre las 20:00 y las 23:00 horas, se esperan algunos chubascos aislados y temperaturas de entre 20 y 22 grados.Debido a estas condiciones, es importante extremar precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones. Asimismo, se sugiere no intentar cruzar corrientes de agua y estar atentos a los avisos oficiales.