Anuncian nuevas rutas aéreas desde el Aeropuerto de Guadalajara

La aerolínea Volaris anunció cinco nuevas rutas aéreas desde Guadalajara y la celebración por la incorporación al estado de su avión 150.

En el caso de las cinco nuevas rutas aéreas anunciadas por Volaris, cuatro son nacionales y una más es internacional las cuales inician operaciones a partir de hoy.

La aerolínea anunció que tendrá vuelos directos a Durango, Zihuatanejo, Puebla, Villahermosa y Bogotá, Colombia.

Actualmente, Volaris opera 57 rutas en el estado de Jalisco, con 48 rutas desde Guadalajara y nueve rutas desde Puerto Vallarta. Además, concentra la mayor proporción del mercado en Guadalajara, con cerca del 55 por ciento de los asientos disponibles.

Enrique J. Beltranena, Presidente y Director General de Volaris, destacó la importancia que tienen Guadalajara y Jalisco como centro de crecimiento de la empresa, y la presentación del avión número 150 es una manera de reafirmar su liderazgo en el estado.

"En nombre de la familia Volaris quiero agradecer, no solo su presencia en este evento tan especial para nuestra empresa, sino decirles que este evento representa una reafirmación de nuestro liderazgo en México, muy especialmente en Guadalajara, y en este dinámico estado de Jalisco, que ha sido desde el principio el pilar estratégico del crecimiento de nuestra compañía", comentó el Director General de Volaris.

Raúl Revuelta, Director General del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), aseguró que la incorporación de la oferta de conectividad representa un paso significativo en la evolución de la infraestructura aeroportuaria del estado, y marca un momento clave para el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

"De la mano de Volaris, más allá de un cliente ha sido un socio estratégico que nos da mucho gusto poder festejar con ellos. Hoy, este gran granito y este avión 150, no solo nos abre del gran desarrollo que está teniendo Volaris, sino todas las oportunidades de futuro", declaró.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, celebró la anuencia de la empresa Volaris para que se pueda consolidar en Jalisco un centro de mantenimiento de aviones de dicha empresa, que al día de hoy cuenta con 150 aeronaves. Esto, refirió, traería más empleos y desarrollo económico al estado.

"Hoy escuchar ese compromiso de Volaris para, en dos etapas, poder establecer ese centro de mantenimiento en Jalisco, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, es una extraordinaria noticia. Bienvenida sea esa base de mantenimiento", detalló el Gobernador.

En materia de proveeduría para la industria aeronáutica y ya que Jalisco es el mayor productor de semiconductores en el país, el Gobernador invitó a que la empresa considere al estado y al Aeropuerto Internacional de Guadalajara como su base de desarrollo en México.

Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo del Gobierno de Jalisco, destacó que Guadalajara es la casa de Volaris, por su innegable compromiso con el estado.

Añadió que las nuevas rutas de Volaris suman a la conectividad en Jalisco, dado que opera, en promedio, 90 vuelos al día desde Guadalajara.

"Jalisco tiene dos de los cinco aeropuertos mejor conectados del país, el 90 por ciento de la conectividad internacional de este país está aquí en Jalisco. Desde el inicio de este Gobierno, hemos crecido mucho en conectividad, llevamos 276 días de gobierno, (y) hemos inaugurado 27 nuevos vuelos", dijo la Secretaria.

En el marco del anuncio de nuevas rutas desde Guadalajara, Volaris presentó la incorporación de su aeronave número 150, un hecho que marca un avance en su capacidad operativa y presencia dentro del sistema aéreo nacional.

