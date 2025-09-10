EMHUNI Joyería abre su primera sucursal en México

EMHUNI Joyería llevó a cabo la inauguración a la primera sucursal en México a través del evento EMHUNI Look and Feel.

Los anfitriones recibieron con gran alegría a los invitados, entre ellos se contó con la presencia especial de Elliot Trujillo, arquitecto español encargado de darle vida al proyecto, además de empresarios, influencers de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Primera sucursal en México de EMHUNI. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de septiembre 2025

Ana Amado y Elliott Trujillo. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

La celebración comenzó con el corte listón, dando la apertura oficial a esta sucursal de alta joyería. Posteriormente se ofreció un coctel con servicio de catering y champagne en un ambiente amenizado por la música en vivo de un cantante y violín.

EMHUNI es una empresa de alta joyería enfocada en crear piezas únicas y exclusivas con diseños elaborados en Nueva York con garantía de por vida.

Andrea Salvago, María Ampudia y Ma. Fernanda Gómezverea. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

César Bayardo y Ana Pao Jiménez. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Evento: Inauguración de la primera sucursal en México de EMHUNI. Lugar: Aleden Puerta. Fecha: 6 de septiembre de 2025.

Inauguración de la primera sucursal en México de EMHUNI. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de septiembre 2025

CP