Con una bolsa de 60 millones de pesos y con el objetivo de garantizar el acceso al empleo digno y formal a personas de grupos vulnerables, el Gobierno del Estado lanzó una política pública que busca fomentar la inclusión y el crecimiento económico, con la cual se otorgarán incentivos económicos a las empresas que contraten personas con discapacidad y/o dentro del espectro autista, quienes requieren cuidados especiales, privadas de la libertad, excarceladas o en proceso de reinserción social, migrantes y a familiares de personas desaparecidas.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre y está destinada a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes de los sectores agroalimentario, automotriz, electromovilidad, electrónica y semiconductores, energético, farmacología y servicios de salud, infraestructura, logística software y tecnologías de la información y turístico. Los incentivos se otorgarán mediante el reembolso parcial del impuesto sobre la nóminapagado por las organizaciones que hubiesen generado nuevos empleos entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025.

Las empresas micro, de 0 a 10 empleados, podrán acceder a un monto máximo de 300 mil pesos; las pequeñas, de 11 a 50 trabajadores, a un apoyo de hasta un millón de pesos; las medianas, de 51 a 2050 empleados, hasta dos millones 500 mil pesos y las grandes hasta cinco millones de pesos.

También podrán acceder a un monto adicional del 10 por ciento de lo aprobado para aquellas empresas que atienden la Ley estatal de cuidados, emplean a personas con discapacidad y/o que viven en el espectro autista, que acrediten el cuidado de niñas, niños y adolescentes, que colaboren con centros de asistencia o casas hogar y que contraten a familiares de funcionarios ejemplares del sector de seguridad, salud y protección civil, así como a personas privadas de la libertad y aquellos que ya cumplieron una condena y/o están en el proceso de readaptación social, al igual que a familiares de personas desaparecidas.

La presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa, destacó que esta iniciativa representa una inversión en capital humano, en innovación, en reputación empresarial y en la sociedad jalisciense. "Tienen (los empresarios) en sus manos la oportunidad de hacer de Jalisco un referente nacional donde la competitividad y la humanidad caminen de la mano", expresó.

Por su parte, el coordinador estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Mauro Garza Marín, señaló que en Jalisco se generan 10 de cada 100 empleos formales en México, mientras que sólo en agosto se crearon más de ocho mil trabajos. Destacó que este proyecto es la primera política pública de su tipo en la entidad, con la que se busca articular la inclusión con el crecimiento económico, fomentar el talento local de los grupos vulnerables de la población y abrir "puertas reales" al sector productivo en el estado. Más de 500 empresas ya se han sumado a la iniciativa, agregó.

Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco, celebró la implementación de esta política pública, pues, dijo, ayudará a superar las carencias de la población en condiciones vulnerables. Sin embargo, también advirtió que existen retos para las empresas de la entidad, como falta de personal en oficios claves, necesidad de talento y de capacitaciones para atender las nuevas demandas del mercado.

"Valoramos y reconocemos la visión del Gobierno del Estado de mantener y fortalecer el sistema de empleabilidad, apostando por una estrategia centrada en la movilidad social", comentó.

Por último, el gobernador Pablo Lemus, anotó que desde su administración se están generando políticas públicas para combatir la desigualdad, como el programa de apoyo a personas cuidadoras y el contar con becas para las hijas e hijos de policías del Estado en universidades privadas de la entidad.

"Nuestras decisiones no se pueden basar en índices económicos nada más, o en comportamientos del mercado o en geopolítica, tiene que estar el ser humano al centro de nuestras decisiones […]. Yo quiero pedirle a los empresarios de Jalisco que podamos, dentro de este programa que presentamos el día de hoy, que se tengan prioridades de los sectores vulnerables a contratar", apuntó.

