El cielo de Mocorito vuelve a llenarse de magia y color con la temporada 2025 de Tradición al Vuelo. Cada sábado, hasta mediados de noviembre, este Pueblo Mágico de Sinaloa invita a maravillarse con la celebración tradicional que convierte los globos de papel en símbolos de arte, creatividad y convivencia.

Festival Tradición al Vuelo en Mocorito, Sinaloa. ESPECIAL/CORTESÍA SECRETARÍA DE TURISMO DE SINALOA.

Las citas son en la Plazuela Miguel Hidalgo, en el Centro Histórico, donde a partir de las 18:30 horas, locales y visitantes se reúnen para admirar el trabajo artesanal de los talleres locales que se elevan como obras de arte y transforman el cielo en un lienzo multicolor.

Uno de los grandes atractivos del festival es la diversidad de temáticas ligadas a fechas emblemáticas entre las cuales destacan: las Fiestas Patrias, el Aniversario de Mocorito, el Día Mundial del Turismo y el Día de Muertos. Entre las celebraciones más esperadas se encuentran el Concurso de Globos Tricolor en septiembre, la Cuarta Fiesta de los Globos en octubre y la participación de Mocorito en el Festival de Pueblos Mágicos del Golfo de California, con fecha por confirmarse.

Todas las actividades se desarrollan bajo protocolos de seguridad de Protección Civil para garantizar el bienestar de asistentes y comunidades.

La magia de Tradición al Vuelo es solo el comienzo. Con más de cuatro siglos de historia, Mocorito sorprende con su arquitectura colonial y legado prehispánico. Recorrer el Centro Histórico es un viaje al pasado que se enriquece con la gastronomía local: chilorio, machaca, queso fresco, jamoncillos y chorizo, sabores que narran la herencia culinaria de la región.

El arte popular también forma parte de la experiencia, con ollas de barro, cestería, tejidos de palma y tallas en madera, sus artesanías conservan las técnicas tradicionales. Y para los amantes de la música, una parada obligatoria es el Museo de Los Tigres del Norte, que rinde homenaje a la música regional mexicana y a la agrupación originaria de Mocorito que ha trascendido fronteras.

Con Tradición al Vuelo y su amplia oferta cultural, Mocorito invita a contemplar el cielo, saborear su gastronomía y descubrir un Pueblo Mágico que late al ritmo de sus tradiciones, en una celebración que regala al mundo un espectáculo inolvidable.

Con información de la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

XM