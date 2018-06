Antonio Pérez Garibay donará su sueldo de 118 mil al mes

El candidato al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia en Jalisco, Antonio Pérez Garibay, aseguró que de llegar al Cámara Alta donará su eventual salario mensual de 118 mil pesos al mes. Durante una entrevista para EL INFORMADOR, el aspirante indicó que entregará la totalidad de su sueldo a la fundación Checo Pérez, del piloto de la Fórmula Uno, quien es su hijo.

“Ese salario irá íntegro a la fundación, certificado y notarizado; no fantasías. Es la única fundación que fue inaugurada por un Presidente de México. Lo que hace la fundación es maravilloso; al día de hoy hay casi 200 niños en ella”.

¿Por qué quiere ser senador?

Quiero ser senador por las necesidades que existen en mi país. Yo y mi familia nos tuvimos que ir al extranjero por un tema de seguridad en Jalisco. Yo viviendo en el extranjero muy cómodamente me doy cuenta de lo que sucede en mi ciudad, en el Estado y en el país. La verdad es que me sentí un cobarde. Estoy regresando porque quiero algo mejor para mi gente.

¿Qué haría usted desde el Senado para combatir la inseguridad?

Tenemos la fórmula que es muy sencilla. Para controlar la seguridad en Jalisco necesitamos de un consejo ciudadano con los cinco empresarios más importantes del Estado. El presupuesto destinado a la seguridad (...) al día de hoy nadie conoce a cuánto compran las balas, las granadas; todo está oculto y ahí hay mucha corrupción. Creo que hay que subir a los empresarios.

¿Qué leyes se tienen que modificar para lograr esto?

Uno de los temas más importantes es eliminar el fuero, desde el Presidente. Si yo llego como senador y empiezo a hacer cositas, que me manden a la cárcel. El fuero le ha hecho mucho daño al país. No hay nada que le haya hecho más daño al país que la corrupción y la impunidad. Ya no podemos seguir soportando esto.

¿Qué más promoverá en el Senado?

La creación de la Secretaría del Deporte es mi principal bandera. Trabajaré en ese tema porque el país no sólo lo vamos a tranquilizar a balazos y con cárcel, hay que ver el tejido social. Hay que formar una secretaría por encima de todos: no eliminaría Conade, el Comité Olímpico ni las federaciones. Pero encima de todos ellos tiene que haber una Secretaría del Deporte. Junto con la Secretaría de Educación haríamos un estudio de las necesidades que hay en el país para detectar talentos y otorgarles becas para estudiar en el extranjero.

Nombre, edad y profesión

Antonio Pérez Garibay. 59 años. Empresario.

Las tres iniciativas principales:

-Eliminar el fuero.

-Crear la Secretaría del Deporte.

-Otorgar becas para estudiar en el extranjero a deportistas con potencial.

Una cita textual:

“Hay que becar a esta gente para que se prepare. Vamos a tener más mexicanos con un potencial enorme”.

¿A favor del aborto?

Lo que ya está en la ley lo respetaré.

¿Ley de Seguridad Interior?

No estoy a favor.

¿Mariguana para uso lúdico?

A favor.

¿Aumento al salario mínimo?

A favor.

¿Reducción de diputados y senadores?

A favor, aunque me tocara a mí.