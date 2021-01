Ante contagios, UdeG cancela prueba de admisión

Ante el incremento en los indicadores de contagios y muertes por COVID-19 en Jalisco, el Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) decidió cancelar la Prueba de Aptitud Académica para los aspirantes a licenciatura en el calendario escolar 2021-A, misma que estaba programada para el sábado 6 de febrero.

El examen fue programado para repetirse, luego de que la casa de estudios recibiera denuncias, a través de redes sociales, sobre la difusión de una sección de la prueba que fue aplicada los días 19, 20 y 21 de noviembre.

El rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, explicó que la decisión de cancelarlo se dio porque, en las últimas semanas, Jalisco llegó a los registros más altos en contagios de COVID-19, así como en ocupación hospitalaria.

“En las condiciones actuales sería irresponsable movilizar a 24 mil 574 jóvenes, y a otros miles de universitarios que se involucran para aplicar este examen, además de que se expondrían al contagio a ellos y sus familias”.

Así, el dictamen de admisión se publicará el próximo martes 16 de febrero con base en la calificación promedio del bachillerato.

El inicio de clases en línea será el lunes 22 de febrero. Villanueva resaltó que, aunque no es el escenario ideal en el que los estudiantes deberían ingresar a la universidad pública, “con el tiempo también estarán de acuerdo conmigo: si con esta decisión se están salvando vidas, todo esto habrá valido la pena”.

Ayer se registraron 110 muertes más por COVID-19 en el Estado y mil 911 contagios.

Si sale a la calle, use siempre un cubrebocas, pues así no sólo reduce la posibilidad de contraer el virus, sino de esparcirlo en caso de estar contagiado. No olvide, además, lavarse frecuentemente las manos y mantener sana distancia en la vía pública.