Ante caos de Periférico, ponen en riesgo al peatón

Automovilistas, camionetas de carga y autobuses, utilizan un terreno de terracería para disminuir su espera en el tráfico ante las obras iniciadas en el nuevo frente de la etapa dos del Peribús. Dicho espacio es usado por peatones para llegar a las paradas de autobuses o acceder a los negocios ubicados a un costado del periférico. El hecho se da en el tramo de Periférico en sentido de poniente a oriente, poco después del cruce de la calle Paseo de los Lagos.

Desde hace algunos días, la Secretaría de Infraestructura y Obra pública (SIOP) creó un carril de Periférico hacia la calle Paseo de los Lagos para que los automovilistas con destino a Carretera Chapala puedan ingresar por dicha calle y no tener que seguir por Periférico.

Sin embargo, algunos automovilistas que van por el Periférico con destino al oriente de la ciudad toman este carril rumbo a Chapala, pero luego salen del carril para insertarse en el espacio utilizado por peatones para avanzar algunos metros, y poco antes de la desviación a Chapala se integran a los carriles de Periférico.

El Informador / G. Gallo

En las obras se encuentra personal de vialidad e indicaciones viales como conos y carteles que señalan la reducción de carriles, pero los carros siguen buscando una manera de salir del caos vial. Los agentes de vialidad no han podido evitar que automovilistas lo hagan, ya que el personal de movilidad se encuentra en el ingreso al nuevo carril que dirige a carretera a Chapala y en la reducción de carriles.

El hecho de que automovilistas utilicen el espacio como un carril y a una velocidad considerada ha ocasionado molestias para transeúntes que deben caminar por ese espacio irregular, ya que no hay banqueta. "Yo venía caminando y un camión me pasó por un lado, ni porque me vió se hizo a un lado" expresó Mario, un transeúnte de la zona. Mientras que Lupita, una joven que utiliza el espacio para ir a la parada del autobús se preocupa por el nivel de velocidad y la cantidad de automóviles: "Yo entiendo que lo hacen para acortar tiempo en el tráfico pero van desesperados, pueden ocasionar un accidente".

Este nueva apertura de obra se da como el último frente de la etapa dos del Peribús. El tramo nuevo en operación corresponde de la calle Puerto de Guaimas hasta el trébol de Periférico que se conecta con la carretera a Chapala, en el municipio de Tlaquepaque.Los otros dos frentes que se activaron durante el mes de febrero como parte de la segunda etapa, fueron: La Calma y Prolongación avenida Tepeyac, y el de Santa Esther y 5 de mayo.

LS