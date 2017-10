Analizan suspender a cinco alcaldes por no pagar laudos

La Comisión de Gobernación en el Congreso tiene abiertos seis procesos contra cinco presidentes municipales, que podrán ser suspendidos del cargo, por no pagar laudos. El diputado Jorge Arana, presidente de la comisión, informó que los alcaldes de Tomatlán, Tala, Ixtlahuacán del Río, Hostotipaquillo y Cuquio; tienen máximo un mes para lograr un acuerdo con los empleados que demandaron y obtuvieron sentencia a favor o de lo contrario por primera vez se podría concretar un castigo de este tipo.

El legislador comentó que en el caso de Tala son dos los laudos que se encuentran en esta etapa de posible sanción y en el caso de Hostotipaquillo la petición incluye a los regidores.

Arana informó que su comisión recibe al mes entre 20 y 30 solicitudes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón que pide proceder contra los presidentes municipales por no cubrir los laudos. El priista argumentó que el único camino que tienen las autoridades municipales es buscar acuerdos, pues no es posible que se cree un fondo estatal para darles recursos extraordinarios para cumplir con los pagos y si solicitan adelanto de participaciones afectarían las finanzas municipales.

"La solicitud de recursos no es validad, no es posible, lo único que pueden hacer es que se les anticipen participaciones, pero no préstamos. No se podría crear un fondo (para pago de laudos) además cuál sería el criterio hay algunos municipios que no tiene pendientes de pagar laudos y otros que tienen demasiados. No es posible que premies al que no administra bien", expuso.

El presidente de la Comisión de Gobernación detalló en unas 40 solicitudes de sanción han sido descartadas, luego de acuerdos concretados entre las partes.

El ex acalde de Tonalá explicó que la recomendación a las autoridades municipalices es que se les pidan a los colaboradores de confianza firmar su renuncia al cargo desde su ingreso a la administración, para prevenir casos de directores o secretarios que al final de su gestión reclaman la plaza. El priista precisó que el panorama podría empeorar pues estaría por llegar al Poder Legislativo otros mil asuntos.