Analizan emitir declaratoria de emergencia en Tonalá por lluvias

Con el fin de acceder al Fondo Estatal de Desastres Naturales (Foeden) y brindar apoyos económicos a familias afectadas por el temporal de lluvias de este año, en Tonalá se evalúa la posibilidad de emitir una declaratoria de emergencia, señaló el alcalde, Sergio Chávez Dávalos.

La intensa tormenta del pasado 15 de septiembre en el municipio dejó como saldo la muerte de un hombre de 20 años, quien fue arrastrado por la corriente de un arroyo en la colonia El Rosario. Su cuerpo fue localizado esta mañana en el interior del Parque Luis Quintanar. Además, detalló el primer edil, 85 viviendas en las colonias sur de Tonalá, por la carretera libre a Zapotlanejo, resultaron afectadas con inundaciones menores a 40 centímetros de altura.

"Se les está apoyando. Hoy en la mañana giré instrucciones para que se les apoyará con despensas, con cobijas, con colchones, y estamos viendo para presentar ante el Gobierno del Estado para que se puede declarar emergencia y poder acceder a los recursos estatales que apoyan, en este caso, de desastres naturales", afirmó.

En tanto, el presidente municipal destacó que desde febrero pasado se tomaron medidas preventivas para mitigar los daños por lluvias en Tonalá, como el desazolve de cerca de 90 kilómetros lineales de canales y cauces de arroyos urbanos, con una inversión de ocho millones de pesos. También se adquirió un camión vactor, además de que se contrató a más personal para servicios generales, anotó.

"Tomamos mucho tiempo por delante, y bueno, vemos lo que le ha sucedido a Zapopan, a Tlajomulco, a El Salto, al mismo Tlaquepaque. Nosotros, al corte de hoy, consideramos que no nos ha ido tan mal a partir de que hicimos estos trabajos preventivos […]. El tema de que el Siapa sigue con grandes carencias, nosotros, con lo que hicimos preventivo de desazolves y esta unidad que se adquirió, y que contratamos más personal para servicios generales, hemos sacado adelante estas contingencias", afirmó.

De aprobarse la declaratoria de emergencia, Tonalá sería el séptimo municipio en Jalisco en tomar esta medida debido a las afectaciones por el temporal de lluvias . Ocotlán, Tlajomulco, Tototlán, El Salto, Cihuatlán y Ayotlán emitieron sus respectivas declaratorias.

