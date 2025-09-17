Una intensa tormenta azotó la tarde del miércoles gran parte del poniente y el centro de Guadalajara, dejando a su paso severas afectaciones en infraestructura urbana, vialidades colapsadas y vehículos dañados.

Uno de los incidentes más impactantes se registró en las instalaciones de la Cruz Roja del Parque Morelos, donde tres ficus de gran tamaño cayeron, rompiendo incluso el concreto de la banqueta. Uno de estos árboles se desplomó sobre un vehículo estacionado, mientras que otro bloqueó parcialmente la rampa de emergencias. En el Centro, un árbol más cayó en la intersección de Juan Manuel y Venustiano Carranza.

Otros puntos también reportaron daños por árboles colapsados. En el cruce de Herrera y Cairo, entre las calles Goya y Nelson, un árbol se desplomó sobre un automóvil. En la zona de Jocotán, específicamente en Ramón Corona y López Cotilla, un vehículo fue arrastrado por la fuerte corriente de agua.

Las inundaciones complicaron la movilidad en diversas avenidas clave. Niños Héroes y Arcos, así como el paso a desnivel de Niños Héroes y Washington, presentaron anegamientos considerables. En el cruce de avenida Patria y Shubert, el nivel del agua alcanzó hasta un metro de altura, atrapando varios vehículos. También se reportaron encharcamientos severos en Américas y López Mateos.

El centro de la ciudad también sufrió fallas en la operación de semáforos, agravando aún más el tráfico.

En la colonia Jardines Alcalde, un árbol cayó sobre la calle Aurelio González, mientras que en avenida Patria, a la altura de la calle Romanos, se desbordó un canal provocando que varios vehículos quedaran varados.

Las autoridades continúan evaluando los daños y atendiendo los reportes ciudadanos para restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

