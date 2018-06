Ana González propone desarrollo urbano sustentable en Zapopan

Como muchos ciudadanos, Ana González no se sentía representada en la política. Por eso decidió actuar y se inscribió como aspirante independiente a diputada local por el Distrito 6. Recuerda que en el camino por recolectar las tres mil 431 firmas que le dieron la candidatura se topó con un muro de desesperanza y hartazgo.

“Allí me di cuenta que necesitaba más que preparación y buenas intenciones. Quiero ser una diputada local muy cercana, seguir yendo a la junta con los vecinos. Informarles cualquier cosa que pase en el Congreso local”, comenta.

— ¿Por qué elige ser candidata independiente?

— Vivo en el Distrito 6, estudié la Licenciatura en Política y Administración Pública en el Colegio de México y la Maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia. Decidí postularme desde la vía independiente porque me da autonomía para representar a las personas de una manera digna. Veo que algunos diputados votan según les dicen su líder de bancada, la gran ventaja que tengo como independiente es que a mí nadie me va a decir cómo votar. El propósito de el Congreso local es ser un contrapeso del gobernador, y es lo que voy a ser.

— ¿Cuál es el diagnóstico que hace del Distrito en el que compite?

— El Distrito 6 está conformado por San Juan de Ocotán, Valle Real, Solares, Tesistán, Jardines del Valle, Arcos de Zapopan, Lomas de Zapopan, Puerta de Hierro, Atlas Colomos, parte del Centro de Zapopan y hasta Valle de Los Molinos, entre otros lugares. Creo que en desarrollo urbano se están tomando decisiones que contribuyen a una ampliación en la brecha de desigualdad. Por ejemplo, se ha hecho más obra pensada para los automóviles y en el camino han tumbado muchos árboles. Se están autorizando desarrollos en zonas que no hay vialidades, sin estudios de viabilidad hídrica, con pavimento que tampoco permite la infiltración de la lluvia durante el temporal.

— ¿Cuál es su propuesta al respecto?

— Quiero legislar para incorporar el concepto de ‘’derecho a la ciudad’’ en movilidad y desarrollo urbano. El derecho de los habitantes a vivir dignamente, con agua entubada, transporte público digno. El objetivo es darle herramientas a los ciudadanos para que puedan ampararse y exista un recurso para sancionar a los ayuntamientos cuando sus decisiones de desarrollo urbano vayan en contra de eso.También incluir la consulta pública vinculatoria para que los vecinos consultados previos a que se otorguen obras de alto impacto en donde viven, eso sucede en otras partes del mundo.

— En la metrópoli hay fraccionamientos habitados que no han entregado a los Ayuntamientos, es decir, que los municipios no pueden hacerse responsables de los servicios públicos. ¿Este concepto podría ayudar a los ciudadanos que viven en ellos?

— Si ese concepto se integra, se pueden armar demandas colectivas donde se exponga que la falta de servicios del Ayuntamiento está violando su derecho a la ciudad. Voy a abogar por la calidad de vida de los habitantes.

— ¿Cómo ha sido la estrategia en la campaña?

— Te vuelves muy creativo para llegarle a las personas. Hago videos y recorro las colonias acompañada de amigos. Me dieron 23 mil 500 pesos para toda la campaña. La inequidad es abismal, pero a pesar de ello refuerzo que la vía independiente a nivel local es la mejor forma de hacer política, a diferencia de la Presidencia de la República, como el caso de Margarita Zavala.

— ¿Y cómo ve la competencia? Son nueve candidatos en el Distrito 6

— No hubo alianza, cada partido tiene candidato. Está dura la competencia porque es un distrito donde los partidos tienen capturados a sus grupos de apoyo y mucha gente nos dice que votará por un mismo partido. A ellos les explicamos que si votan por un color para gobernador no repitan la elección en el Congreso, porque la función de los diputados es ser un contrapeso. Invito a los ciudadanos a que vean los perfiles de los candidatos en sus distritos y elijan al mejor, no por un voto útil o para el mismo partido, sino por el que piensan que los representaría de la manera más digna.

PARA SABER

Ana González trabajó en la Secretaría de Economía como consultora de proyectos. Dirigió una fundación de bancos de ropa y enseres domésticos a nivel nacional y fue asistente de investigación en el Colegio de México. En Nueva York, Estados Unidos, laboró en la contraloría de la ciudad.