Amplían plazos de fiscalización del gasto público por coronavirus

Ante una posible suspensión de actividades por la contingencia de coronavirus, diputados de la Comisión de Vigilancia en el Congreso estatal aprobaron acuerdo para ampliar el término que tienen los entes públicos para presentar sus cuentas públicas del gasto ejercido en 2019.

La diputada Mirza Flores Gómez, presidenta de la comisión, justificó la medida y rechazó que este impase entorpezca la revisión del gasto. El último día de abril era la fecha límite para que se remitieran las cuentas públicas ante la Auditoría Superior del Estado.

“Es un estado de contingencia, no es un momento ordinario que la ley tenga previsto. No se suspenden sus responsabilidades, se aplazan, no se suspende el cumplimiento simplemente se recorren las semanas”, informó la legisladora.

El aplazamiento también aplicará para el trámite de los informes finales en el Poder Legislativo y se dejó abierta la posibilidad de que la ampliación de términos también se considere para las cuentas 2020.

Además, la Comisión avaló pausar el proceso para nombrar al director de la Unidad de Vigilancia. Se pospusieron las entrevistas a los siete aspirantes al cargo hasta que el Legislativo regularice sus actividades. Las comparecencias estaban programadas para el próximo 23 de marzo.

Tlaquepaque y Puerto Vallarta libran cargos

Diputados de la Comisión de Vigilancia dieron por solventados cargos de las cuentas públicas 2016 de los Ayuntamientos de Tlaquepaque y Puerto Vallarta, luego de que reportaron el reintegro de 270 mil y 520 mil pesos respectivamente. Avanzó sin cargos la cuenta 2017 de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Se dio trámite, con cargos, a la cuenta 2017 de Ojuelos con observaciones por 21.6 millones de pesos (MDP), la de El Salto de 2016 con 9.8 MDP y la de Jilotlán de los Dolores de 2017 que no pudo aclarar el ejercicio de 4.6 MDP.

NR