Amplían los apoyos para adultos mayores

Los adultos mayores inscritos en el programa “Jalisco te reconoce” comenzarán a recibir apoyos en servicios y en especie en septiembre, afirma Marycarmen Bayardo Solórzano, directora de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Asistencia Social.

El programa contempla una bolsa de 157.5 millones de pesos, con los cuales se proyecta dar atención a 29 mil 320 ciudadanos.

Explica que ya comenzaron con las activaciones en los servicios de salud. Posteriormente entregarán apoyos como pulseras de identidad, lentes oftálmicos, calzado y medicamentos, entre otros. “La oferta de componentes es con base en las necesidades básicas. El padrón se sigue actualizando porque hay muchas personas que se han acercado y no han acudido con la documentación completa”.

Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), suman 606 mil 566 adultos mayores en Jalisco. De esa cantidad, una cuarta parte tiene alguna carencia social o económica; es decir, 163 mil personas. “Esperamos que el siguiente ejercicio (anual) pueda ser en crecimiento y, en los próximos seis años, cubrir 100% a los adultos en situación de carencia”, remarcó la funcionaria estatal.

Recordó que en Mi Pasaje se invierten otros 132 millones de pesos para ayudar a 41 mil personas, a quienes les entregan 365 boletos cada semestre.

Subraya que dentro del Sistema DIF tienen diferentes programas para este sector, como seguridad alimentaria (a través de centros de convivencia y comedores comunitarios), casas de día y actividades físicas. Cuentan con una bolsa de 74 millones de pesos para estas acciones.

Añade que en el tema de los cuidadores se busca una promoción al envejecimiento activo para que los ciudadanos puedan tomar el control de su propia salud y se conviertan en autosuficientes. Esto implica tomar medicamentos, acudir al médico, cuidar la nutrición, mantenerse activo o tener terapias ocupacionales. “Cada vez vamos a ser más adultos mayores y menos niños. Las necesidades del Estado van a cambiar: en lugar de tener guarderías infantiles, vamos a requerir guarderías para personas mayores porque comienzan a tener necesidades más específicas y pierden su autonomía”.

Atenciones

Según el Informe 2018 del DIF Jalisco, en 2018 se atendieron a más de cuatro mil adultos mayores a través de los centros de día estatales, así como los 25 operados por los sistemas municipales.

Contacto

Para más detalles sobre los albergues puede comunicarse a los teléfonos 3030-3800 y 3030-4600, en el DIF Jalisco.

GUÍA

Brindan 12 diferentes beneficios en Jalisco

Juan Carlos Martín Mancilla, subdirector general operativo del DIF Jalisco, recalca que a través del programa “Jalisco te reconoce” buscan atender necesidades prioritarias de más de 29 mil personas en la Entidad, mediante 12 tipos de apoyo.

Los beneficios en especie consisten en las pulseras de identidad, los lentes oftálmicos, calzado, complemento alimenticio, medicamentos del cuadro básico, equipo invernal y aparatos funcionales. Asimismo, se brindarán servicios del centro de atención telefónica, salud preventiva en unidades móviles, análisis clínicos, transporte privado, actividades turísticas y actividades para el envejecimiento activo.

Explica que cuentan con 27 “centros de día” al interior del Estado, donde se realizan actividades de recreación. En la zona metropolitana están los espacios del Centro para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor (Cediam) de Bugambilias y el Centro de Día “Eduardo Montaño Sahagún”, los cuales atienden entre cinco mil y seis mil adultos mayores al año; además del asilo Leónidas K. Demus, con 44 internos, y la Casa de Mujeres, con 30 usuarias.

También plantean lanzar el programa Universidad No Formal para Adultos Mayores, el cual consiste en formar grupos comunitarios donde se realizan actividades formativas y educativas, lo que favorece su integración social.

Bajan apoyos

En un año bajó el número de personas mayores beneficiadas con algún programa social del Gobierno del Estado. De acuerdo con la Secretaría de Administración, mientras en 2017 se apoyaron a 127 mil 741 ciudadanos, en 2018 la cifra bajó a 112 mil 301 adultos mayores, según la última actualización realizada en junio de este año.

Suman esfuerzos para implementar albergues

De las mil 020 casas hogar de adultos mayores que existen a nivel nacional, 142 están en Jalisco; es decir, una de cada siete, según el último Censo de Alojamientos de Asistencia Social del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

En el documento se indica que en el país hay 22 mil 611 usuarios de estas casas, de los cuales dos mil 703 están en inmuebles en Jalisco.

De los 142 albergues en el Estado, 108 son responsabilidad de asociaciones civiles, ocho son operados por instituciones públicas, así como siete por instituciones de asistencia o beneficencia privada, entre otros.

El Censo de Alojamientos de Asistencia Social indica que hay varias fuentes de financiamiento: 114 reciben cuotas de usuarios residentes o familiares, 77 captan donaciones de particulares, 46 obtienen recursos de colectas o rifas, 44 reciben dinero de empresas o fundaciones, mientras 31 de agrupaciones religiosas, entre otras asociaciones. No se limita a un sólo tipo de ayuda.

De los asilos que hay en la Entidad, 141 tienen expedientes de sus usuarios.

En el capítulo de asistencia social de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor de Jalisco se impulsa un sentido de corresponsabilidad en el cuidado. Por ejemplo, el Artículo 59 describe que cuando una institución pública, privada o social se responsabilice de una persona, en corresponsabilidad con la familia en caso de existir, se deberá proporcionar atención integral de acuerdo con su competencia, otorgar cuidado para su salud física y mental, además de fomentar actividades para su desarrollo. También se pide llevar un registro de ingresos y egresos. Y llevar el seguimiento, la evolución y la evaluación de los casos atendidos.

Se proyecta dar atención a 29 mil 320 ciudadanos. EL INFORMADOR/Archivo

Cerca de vivir en la calle...

Primitivo, de 80 años, estuvo cerca de vivir en la calle. El hombre trabajaba como gestor en diferentes dependencias; incluso, en su juventud laboró en varias fábricas de Estados Unidos. De esa forma conoció varias partes del mundo. No llegó a tener hijos.

Relata que en su familia eran cuatro hombres y cuatro mujeres, pero solamente uno de sus hermanos está con vida, aunque muy enfermo.

Hace cinco años se quedó sin trabajo, por lo que las puertas se le fueron cerrando. Hasta que algunos amigos le recomendaron buscar vivienda en algún asilo. “En ese momento tenía dinero para pagar una casa de huéspedes, pero posteriormente me salí porque no me alcanzó para la mensualidad. Estuve viviendo en un hotel precario, pero un día me vi sin dinero. Hubo momentos en los que llegué a pernoctar en la calle… estaba a punto de quedarme así, pero Dios me ayudó, llegué a este lugar y me recibieron muy bien”.

Ahora es uno de los usuarios del asilo Leónidas K. Demus. Resalta que puede hacer diferentes ejercicios y la comida ha mejorado bastante. “Cuando llegan personas nos ponen a hacer ejercicio o jugar a la lotería. Se la pasa uno contento. A mí me gusta la lectura... nos ponen películas”.

Primitivo es de los pocos que tiene permiso para salir a dar la vuelta de vez en cuando. Le interesa leer libros como la Biblia y el Código Da Vinci porque considera que le dan sabiduría y le enseñan cómo es la vida.

Se quedan sin familia

Paula tenía un hijo, pero lo mataron. Era policía. Hace ocho años vivía sola en una casa rentada, hasta que una trabajadora social fue por ella y la llevó al asilo Leónidas K. Demus.

La mujer logró pensionarse gracias a su labor en una fábrica de pantuflas y plantillas, aunque previamente fue trabajadora doméstica. De lo que obtiene de su pensión, una parte la destina a pagar su estancia en el asilo.

Acentúa que tiene dos hermanos que no saben que está en ese lugar, pero nunca la buscaron. Su mejor compañía es Refugio, otra usuaria.

Maura, la más longeva del lugar, tiene 111 años y también se quedó sin familia. Carmen, de 103 años, expresa que tampoco le sobreviven familiares. “Ya se me fueron mi padre, mi madre, mis hijos…”.

Otro beneficiario es Paulino, quien trabajó 40 años en una empresa de molinos. Fue conductor de confianza del dueño, por lo que convivió con toda su familia. Y todavía viste la indumentaria que lo liga a la compañía. Sin embargo, hace cuatro meses lo desalojaron de su vivienda en Tlaquepaque.

Luis Felipe Saldate, director del asilo Leónidas K. Demus, explica que en ese caso, un juez emitió un mandato para que el DIF pudiera recibirlo.

Paulino cuenta que tiene un hijo en Estados Unidos, pero que no sabe nada de él.

LA VOZ DEL EXPERTO

Los diagnósticos acertados mejoran la calidad de vida

Jaime Johnston (psicólogo)

El psicólogo Jaime Johnston, quien ha trabajado en diferentes residencias geriátricas de la Entidad y se especializa en atención de los adultos mayores, enfatiza que es importante la detección oportuna de padecimientos, ya que un diagnóstico adecuado incide en una mejor la calidad de vida.

Comenta que las mujeres son más propensas a padecer demencia, debido a que los hombres no llegan a una edad suficiente para desarrollar el padecimiento o no se les detecta.

“En la demencia se ve afectada la cognición, la memoria, el cálculo de las personas… lo que realiza el cerebro para llevar una vida lo más normal posible”.

Indica que las personas comienzan a desvariar o realizan actividades que no tienen lógica. Aunque la demencia no tiene cura, es fundamental que la persona realice actividades físicas y mentales. “Al llegar a cierta edad dicen que no eres capaz de hacer nada, ni tener una vida social o vida sexual. Los orillamos a que se queden en la sala, que al cabo ya está viejito. Justamente eso es lo que menos se debe hacer: orillar a una persona a que esté todo el día sentada”.

Comenta que una de las problemáticas es que muchas veces la ciudad no cuenta con la infraestructura adecuada para que los adultos mayores sean autosuficientes. Por ejemplo, las banquetas están desniveladas o faltan pasos peatonales, por lo que varios de sus pacientes se han tropezado cuando salen solos. “Son cosas sencillas que determinan la calidad de vida. Tengo pacientes que no salen al parque porque hay robos, drogadicción o cuestiones de seguridad que incentivan a que los adultos mayores sean inactivos”.

Recalca que en las instituciones públicas se encuentran más personas de la tercera edad abandonadas. “Una persona abandonada no es solamente aquella que se deja en la calle”.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de los apoyosque reciben las personas mayores de 60 años?

Participa en Twitter en el debate del día @informador