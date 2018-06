Almaguer cierra campaña cobijado por priistas

El candidato a la presidencia municipal de Guadalajara por el Partido Revolucionario Institucional (PRI),Eduardo Almaguer, realizó este viernes su evento de cierre de campaña acompañado de sus compañeros militantes; principalmente el gobernador Aristóteles Sandoval; el aspirante a la gubernatura, Miguel Castro; la candidata al Senado, Rocío Nakamura o el líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Arturo Zamora.

En Plaza Guadalajara, frente a la presidencia municipal, Almaguer aseveró que en su gobierno no se reprimirá a los comerciantes. Puntualizó que está a favor del orden y la limpieza pero sin criminalizar a los vendedores.

“No puede seguir existiendo un gobierno como el que está hoy, que los reprime, que los desprecia y segrega. Tenemos muchos problemas de desigualdad y faltas de oportunidades".

"Lo que expresé es lo que han expresado los ciudadanos”, recalcó el candidato.

Eduardo Almaguer prometió que recuperará los bosques y parques de Guadalajara, principalmente en Arboledas Sur, además de que detendrá las torres irregulares en colonias como Providencia.

El candidato añadió que en sus primeros tres meses de gobierno limpiaría la Comisaría de Guadalajara de “malos policías”. “Como nunca nuestra ciudad padece de la criminalidad. No hay una colonia que no esté padeciendo la violencia y delincuencia. Ni un solo policía corrupto va a quedar en esta corporación. Los buenos policías tendrán el mejor sueldo del país”.

Miguel Castro, aspirante a la gubernatura, recalcó en su discurso que los comerciantes no han sido respetados por la gestión actual. “Ellos no entienden el respeto por la gente trabajadora, con Eduardo vamos a recuperar la confianza de un gobierno que escuche, atienda, y respalde a la gente. A recuperar el patrimonio que han privatizado, malos gobiernos que no tienen sensibilidad y no cuidan del medio ambiente”, finalizó.

SA