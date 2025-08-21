El cartel de las Fiestas de Octubre 2025 continúa ampliándose con artistas de distintos géneros que se presentarán en el Foro Principal del Auditorio Benito Juárez. Entre los confirmados destacan Icons of Classic Rock (4 de octubre), Banda El Recodo (5 de octubre), Camila (9 de octubre), Belinda (19 de octubre), Grupo Pesado (21 de octubre), Piso 21 (23 de octubre), Grupo Frontera (25 de octubre), Intocable (31 de octubre), Bad Gyal (1 de noviembre) y La Arrolladora Banda El Limón (4 de noviembre).

Los boletos para la zona preferente estarán disponibles a partir del 24 de agosto en Ticketmaster, mientras que la zona general seguirá siendo gratuita con el boleto de entrada a la feria. Este espacio representa 55% del aforo del Auditorio Benito Juárez, lo que equivale a cerca de 4 mil accesos por concierto.

A partir del 3 de octubre se podrán recoger los boletos en taquillas. Como medida de control, se limitará el número de entradas por persona para reducir la reventa.

Con la misma entrada al recinto ferial, el público tendrá acceso al Pabellón Alma del Mundial, a la programación infantil y deportiva de fines de semana y a conciertos especiales como el de Caifanes y el Homenaje a Marco Antonio Muñiz, además de otros cinco que aún se encuentran por anunciar.

