Alistan Centro Avanzado de Diseño para Semiconductores

El Gobierno del Estado proyecta la construcción de un Centro Avanzado de Diseño para Semiconductores.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Cindy Blanco Ochoa, informó que actualmente se evalúan dos sedes para la instalación de este complejo.

"Estamos buscando crear un parque de diseño de semiconductores que es una estrategia estatal que integra la visión federal con la estatal y donde estaremos buscando que Kutsari tenga también una sede dentro de este parque", comentó.

Se espera que en los próximos meses se defina cuál será la sede de las dos alternativas que están evaluando y colocar la primera piedra de este complejo antes de que concluya el año.

"Lo que estamos buscando es que ese predio tenga accesibilidad porque la esencia y la razón de ser de ese parque va muy enfocado a una meta que nos pusimos que es para 2030 graduar por lo menos 3 mil ingenieros especializados en semiconductores que no es lo mismo a un ingeniero en electrónica por ejemplo, lo que estamos buscando es especializarlos en micro credenciales", precisó.

Añadió que en esta iniciativa además del Gobierno del Estado participan universidades como el ITESO, el CUCEI y varias de las empresas que ya están instaladas en Jalisco y se dedican a la manufactura y diseño de semiconductores.

"No compite el parque con las universidades porque son especialistas".

El Centro Avanzado de Diseño contará con salones equipados con computadoras, licencias de diseño, auditorio y espacio para eventos.

"Queremos que cuando lleguen empresas tanto de las que ya están aquí como de las que están llegando para invertir en diseño de semiconductores pueda ser un espacio donde se comparta conocimiento", precisó.

La creación de este proyecto podría jalar a más empresas fabricantes de semiconductores para instalarse en el estado.

