Alfaro promete relación de respeto y cooperación con López Obrador

El candidato a la gubernatura de Jalisco y virtual ganador, Enrique Alfaro, al celebrar su triunfo en la Glorieta Minerva aseguró que habrá una relación de respeto y cooperación con el próximo Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

“A Andrés Manuel López Obrador le quiero decir que respetamos que haya ganado con la voluntad del pueblo y habrá una relación de respeto, diálogo y cooperación para sacar adelante nuestro estado. Nunca más un México donde nuestras diferencias nos dividan”, señaló.

Esta noche es de celebrar, hagámoslo y ¡que viva #MovimientoCiudadano! pic.twitter.com/wkdInydeMs — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 2. Juli 2018

Alfaro recordó que hace seis años no les fue suficiente la voluntad de la gente para ganar y señaló que la tenacidad y la congruencia les dio una nueva oportunidad.

“Gracias de corazón a todos, no puedo explicar con palabras todo lo que estoy sintiendo en este momento. Hoy inicia una nueva era para nuestro estado”.

“La gente del Estado nos dio su confianza y eso significa una enorme responsabilidad. Esta victoria es de ustedes gracias por no rendirse y no dejar que me rindiera yo. La voluntad del pueblo se expresó en las urnas”.

Hoy le doy gracias a Dios y a la vida, estamos donde quisimos estar desde hace años y lo logramos con trabajo duro. pic.twitter.com/8pngOhNlIr — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 2. Juli 2018

Alfaro pidió respeto para sus adversarios pues señaló que son fuerzas políticas que tienen respaldo de muchos jaliscienses.

Ismael del Toro Castro, candidato a la presidencia municipal de Guadalajara y virtual ganador se dijo comprometido con la gente que le dio su respaldo.

“Para mi haber ganado esta elección de la mano de todos ustedes, de mi familia me da un compromiso de cumplir con todos ustedes Cuenten conmigo que no voy les a fallar”, señaló Del Toro.

Según Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, al evento acudieron mil 500 personas.

JA