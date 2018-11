Alfaro pausa envío de iniciativa de desaparición del IJM

Luego de los cuestionamientos de colectivos defensores de los derechos humanos de las mujeres por la decisión del gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, de desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), para que la igualdad de género y la violencia contra la mujer sea atendida desde la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, declaró en un video que, "al haberse generado tanta información falsa sobre su propuesta", escuchará a quienes busquen " de manera genuina" aportar ideas.

"Por ser un tema sensible y para evitar que alguien se sienta excluido del debate, he decidido no presentar ante el Congreso del Estado ninguna iniciativa respecto al Instituto Jalisciense de las Mujeres, hasta haber escuchado en los próximos días todas las posturas de las expertas y expertos en la materia".

Desde el día 21 de junio, refirió, se estableció con colectivos de los derechos de las mujeres elevar al rango de secretaría, la política pública de transversalidad por la igualdad entre hombres y mujeres incorporando el paradigma del derecho a la no discriminación. "Esa fue la propuesta, la pueden checar".

Alfaro Ramírez dijo que ha habido personas que han salido a "descalificar con mentiras, juicios ligeros y desinformación la propuesta" y que el IJM no ha tenido los recursos, capacidad, liderazgo ni empuje necesario para integrar el enfoque de género en las políticas públicas.

Dijo además que el IJM es sólo un OPD más de los 296 que tiene el gobierno que no ha incidido en las demás áreas de la administración pública y que gasta la mayoría del presupuesto en nómina.

"Lo más increíble de las mentiras que se han dicho es que quienes se desgarran las vestiduras por esta defensa del instituto, son las mismas que se han cuestionado con más insistencia de su trabajo, el discurso es delirante: todo está muy mal, pero hay que seguir igual.

"Me parece que una vez más estamos ante la lucha desesperada de expresiones ultraconservadoras, disfrazadas de progresistas que hacen su último esfuerzo para que nada cambie, el gatopardismo político que tanto ha lastimado a México".

Preocupa a colectivos el mensaje

"Es preocupante que un gobernador entrante confronte y acuse antes del diálogo para llegar a un punto que permita avanzar en los derechos humanos de las mujeres, más aún con la gravedad del feminicidio y la desaparición de mujeres", señaló al respecto María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Dijo que es grave que se señale que las feministas "se aferren a instancias que no sirven cuando no se ha hecho una evaluación a fondo para la determinación de desaparecerlas", además de que opina que no está clara su estrategia para transversalizar la perspectiva de género.

"Es a las mujeres a quienes matan y desaparecen por su condición de género, ¿cuál es la evaluación seria y su propuesta para erradicar la discriminación hacia las mujeres?'".

Guadalupe Ramos, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa y los Derechos de las Mujeres (Cladem), refirió que el discurso que utiliza Alfaro en el video de sus redes sociales es "sumamente confrontativo y descalificador de las defensoras y activistas que cuestionan su propuesta".

"En su mensaje acusa de mentirosas y de utilizar un "discurso delirante" a quienes piensan diferente a él. Al final se dice 'aliado' de las causas de las mujeres".

"Para construir alianzas, éstas se realizan bajo los principios de respeto y reconocimiento al trabajo de las otras, no de la descalificación. Las defensoras desde hace muchos años trabajan en el estado y en el país para garantizar el derecho de las Mujeres a vivir una vida libre de violencias y alcanzar la plena igualdad sustantiva en la realidad y no como discurso mediático".

NM