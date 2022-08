Se viven tiempos presupuestales complicados y el gasto público debe destinarse a atender los principales problemas sociales, afirmó el gobernador de Jalisco al ser cuestionado sobre la posibilidad de que diputados locales se incrementen el sueldo.

"Tenemos que priorizar los temas que más impacto tengan para resolver los problemas que tiene Jalisco"

Aunque dijo desconocer detalles del tema, el mandatario estatal refirió que en su caso en ningún cargo público se ha aumentado el salario.

“Vivimos tiempos duros presupuestalmente, tenemos que priorizar los temas que más impacto tengan para resolver los problemas que tiene Jalisco. Vamos a iniciar el proceso de discusión y ya veremos qué es lo que pasa. En lo personal he sido congruente toda mi carrera política, cada responsabilidad que he tenido como presidente municipal y como gobernador, nunca me he incrementado el sueldo”, dijo.

El titular del Poder Ejecutivo estatal argumentó que el llamado a todas las dependencias públicas es que sean austeras en sus proyecciones de gasto para el próximo año.

“Un llamado a ser austeros todos, tenemos que entender en donde estamos parados, pero el tema salarial tiene que analizarse con criterios objetivos, no solo políticos, se tiene que ganar lo correcto por el trabajo que desempeñas, por eso no sé cuál sea el argumento que presenten los diputados, pero ellos son los que tendrán que explicar”, expuso.

Añadió que la administración estatal comenzará con la revisión del paquete presupuestal 2023 considerando las condiciones económicas actuales.

GC