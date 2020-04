Alertan sobre aumento de casos de dengue en Jalisco

Diana Core Romero Lozano, integrante de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara, advirtió que la época de calor y el aislamiento domiciliario por el COVID-19, contribuirán al aumento de contagios de dengue.

El reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud fechado el 30 de marzo dio cuenta que en Jalisco hay 148 casos confirmados de dengue, 20 de ellos graves, a diferencia de los 140 presentados en el mismo periodo de 2019.

"El mosco es resistente hasta en latitudes de dos mil 500 metros sobre el nivel del mar. Por eso en el Área Metropolitana de Guadalajara la enfermedad es reemergente. Lo hemos vivido así desde 2009.

"Si no se toman las medidas, los casos van a subir. No solo debemos cuidarnos del coronavirus. Hay que limpiar las casas, evitar el agua estancada, no tener plantas regadas por mucho tiempo y reportar baldíos para que acudan empleados municipales a limpiar", consideró la especialista.

Recordó que el mosquito transmisor o vector es la hembra, la cual pica la piel en busca de sangre para alimentarse y producir huevos que pueden volar alrededor de 500 metros.

"Si una persona tiene dengue y el mosco transporta el virus, puede llevar la enfermedad. En el aislamiento domiciliario se debe avanzar en medidas de prevención y hacer limpieza general de casa", sostuvo.

De acuerdo con el reporte epidemiológico, Jalisco se encuentra en décimo lugar en el país por número de casos confirmados con 148. El listado es liderado por Tabasco (362), Nayarit (160) y Quintana Roo (199).

Para evitar confusiones en la sintomatología de dengue respecto a COVID-19, Diana Core Romero Lozano, aseguró que hay diferencias para detectar los padecimientos.

"En el dengue duele detrás de los ojos, es dolor retrocular, para que no se confunda la gente. Lo principal es que en cuanto se presente cualquier síntoma, no automedicarse y acudir al médico para que se realice el diagnóstico diferencial y se le aplique la prueba que corresponda para el dengue o el COVID-19", concluyó.

En Jalisco, durante 2019 se presentaron 49 defunciones por dengue y 11 mil 727 casos confirmados y hasta la semana epidemiológica 13 no se han presentado defunciones en la entidad.

GC