Lanzan estrategia contra el dengue en Jalisco

Dependencias de gobiernos municipales y estatales, así como organizaciones de la sociedad civil lanzaron este sábado el “Día D”, con el cual arranca la estrategia transectorial contra el dengue tendiente a la eliminación de criaderos del mosco Aedes aegypti, transmisor de esta enfermedad, informó la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), la que encabeza las acciones.

El titular, Fernando Petersen Aranguren, convocó a los jaliscienses desde el parque San Jacinto, en Guadalajara, a sumarse a la estrategia.

Recordó que el mosquito vive dentro de las casas y entre la población, por lo que deben combatirlo con la eliminación de los criaderos donde el mosco deposita sus huevecillos.

La estrategia consiste en lavar los criaderos, voltearlos o taparlos y tirar todo aquello que no se utilice donde se pueda estancar el agua.

El secretario recordó que no hay vacunas contra el dengue ni un medicamento específico, por lo que la mejor protección es evitar el padecimiento con la eliminación de los criaderos.

“Si no hay larvas, si limpiamos bien, si quitamos los huevecillos no se desarrollarán mosquitos y si no hay mosquitos no hay dengue”, enfatizó.

“El 'Día D' marca el inicio de la estrategia del gobierno de Jalisco para prevenir y controlar el Dengue en este 2020”, declaró Petersen Aranguren frente a líderes de colonos, representantes de iglesias, brigadistas de Vectores y de Patio Limpio, de Cruz Roja Mexicana y funcionarios de varias dependencias estatales y municipales, como la Secretaría de Educación, DIF, Secretaría del Trabajo, CODE, Comudes, Servicios Médicos Municipales y SSJ.

