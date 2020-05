Alcohol adulterado con metanol no fue producido en Jalisco: Fiscalía

De acuerdo con el Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, los avances de las investigaciones realizadas en torno a la muerte de 38 personas, quienes ingirieron alcohol adulterado con metanol, apuntan a que el líquido no fue elaborado en Jalisco, sino que fue exportado de algún otro estado de la República.

“Estamos precisamente en esa búsqueda, parece que el líquido no fue producido en Jalisco, que ha venido de otras partes de la República derivado del comercio entre particulares y estamos haciendo el mayor esfuerzo para detectarlo y no solamente inhibir el consumo y su comercialización”, expresó, sin embargo, prefirió no dar más detalles “para no interferir en las investigaciones” que siguen autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Solís Gómez informó que durante esta semana la fiscalía estatal acompañó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a diferentes operativos realizados en la Ciudad de México, tras los cuales se logró el decomiso de mil 900 litros de alcohol presuntamente adulterado, así como en Torreón, Coahuila, en donde se encontraron documentos de pedidos relacionados con otros aseguramientos.

Durante los operativos también se buscan indicios de etiquetado para dar con los responsables. Hasta el momento, en Jalisco solo hay una persona detenida por los hechos ocurridos inicialmente en la Región Sur.

Por ello, explicó, la Fiscalía de Jalisco ya realiza una investigación con conjunto con sus homólogas en otros estados, así como con la Fiscalía General de la República, para determinar el origen del producto y si se encuentra relacionado con las muertes de más personas en otros estados del País, como Puebla, Yucatán y Morelos, e incluso, en República Dominicana.

La encargada del Despacho de la Dirección General de Promoción y Prevención de la Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, Ana Gabriela Mena Rodríguez, confirmó la muerte de nueve personas por la ingesta de alcohol adulterado en la zona de Chapala, así como en Tlajomulco, llegando así a 38 personas fallecidas por esta causa.

Por ello, dijo, fue emitida una alerta epidemiológica para hospitales, unidades médicas y puestos de socorros, para que permanezcan alerta en la recepción de pacientes con algún cuadro de intoxicación por probable consumo de alcohol adulterado, con la finalizad de que se priorice su atención (malestar estomacal, mareos, nauseas, dolor de cabeza, vista borrosa o pérdida de la visión y cuyo antecedente sea la ingesta de alcohol).

Por su parte, Denis Santiago Hernández, comisionada para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco (Coprisjal), añadió que se realizó un operativo en la zona de Chapala y en Tlajomulco en el cual se realizaron 90 visitas a establecimientos donde se señaló que se comercializaba alcohol que podría estar adulterado, logrando decomisar 153 litros de líquido en la zona de Chapala.

La comisionada reiteró la alerta sanitaria emitida para evitar consumo de productos elaborados con alcohol, entre los cuales se incluyen bebidas, alimentos, e incluso, gel antibacterial, este último, solo si su procedencia es dudosa.

LS