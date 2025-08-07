Alcalde de Tequila niega residir en el Munat y denuncia persecución política del PAN

El Museo Nacional del Tequila (Munat) no se convirtió en una mansión, ni oficinas, luego de que fuera cerrado en octubre de 2024, aseguró el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro. El inmueble también fue remodelado según los dictámenes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y sólo le hicieron algunas recomendaciones, por lo que las acusaciones en su contra son infundadas y son producto de una persecución política que ha emprendido el Partido Acción Nacional (PAN), afirmó.

"Nunca ha sido casa, imagínense, yo hubiera salido con ustedes. Lo que pasa es que el edificio tenía dos bodegas en la parte de atrás, y la verdad de las cosas es que en la parte de atrás sí teníamos un espacio donde teníamos alguna documentación. Siempre se ha utilizado parte del edificio para guardar documentación del mismo Museo, que es el archivo histórico […].

"Fue un tema meramente político, yo así lo vi, porque no hay nada. De hecho, próximamente van a levantar los sellos de clausura y los voy a invitar, si gustan, para que pasen y vean cómo está el lugar y realmente no hubo nada de lo que mencionaban […]. Se ha malversado la información. Hay un tema muy fuerte políticamente en Tequila. Es un tema del Partido Acción Nacional, no los culpó, tenían toda la vida gobernando a Tequila y llegamos y cambiamos el color, y eso a nadie le gusta. Es el PAN y lo digo aquí firmemente. Es parte de la política, uno lo entiende, pero creo que eso ya pasó límites y, a veces, utilizan a los medios malversando la información. Ya estamos en eso (denuncias en contra del partido) […].Me han hecho una persecución política desde que entré, gravísima", apuntó.

En junio pasado la Fiscalía General de la República (FGR) y el INAH realizaron un operativo en el Munat debido a que las remodelaciones que se emprendieron no contaban con la autorización del instituto. El gobernador Pablo Lemus reconoció que las modificaciones irregulares detectadas incluían la habilitación de espacios como oficinas y áreas administrativas, aunque no se encontraron evidencias de que el edificio haya sido utilizado como vivienda.

En este punto, Rivera Navarro rechazó que el INAH haya emitido sanciones en su contra, sino que se trató de una serie de recomendaciones que debe seguir para preservar el patrimonio cultural del recinto. En realidad, dijo, no se afectó la estructura del lugar, sino que sólo se pintó la fachada y se colocó un cielo tejido.

En tanto, el primer edil también negó que en el municipio se estén haciendo cobros excesivos a camiones que realizan recorridos turísticos. El Ayuntamiento solicitó al Congreso del Estado modificar su Ley de Ingresos de 2025 para incluir un cobro de 50 pesos extra por usuario que acude a estos recorridos. El morenista señaló que la Ley de Ingresos del municipio ya contemplaba este cobro, pero otros alcaldes no lo ejercían.

El alcalde enfatizó en la persecución política de la que ha sido objeto. El Museo, mencionó, "lleva cuatro meses en redes sociales, en medios y todo. Ahora yo les quiero preguntar algo: el tema de las 200 y tantas bolsas en Zapopan, ¿qué pasó? Nada más duró tres días. Eso es algo grave".

PUEDES LEER: El Observatorio de Movilidad rechaza viaductos elevados como solución a la crisis vial de López Mateos

Además, cuestionó el porqué la Fiscalía lo llamó a comparecer tras el concierto de los Alegres del Barranco en Tequila en mayo pasado, pero el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, no fue requerido, aun cuando el grupo se presentó en su municipio por primera vez con canciones alusivas a Nemesio Oseguera, alías 'El Mencho', líder del Cártel Nueva Generación.

"A mí me citan en la Fiscalía para declarar por el tema de los Alegres del Barranco, pero yo no vi a la persona del municipio donde inició, que fue en Zapopan, que lo hayan citado a declarar al presidente municipal. Ahí inició el asunto. Creo que es un tema muy diferente y creo que ya me están queriendo agarrar de chivo expiatorio, y la verdad ya no se vale. Yo pienso que sí (utilizan a la Fiscalía con fines políticos) porque es demasiado", expresó.

YC