Luego de que, durante la semana, distintos organismos se posicionaran sobre la necesidad urgente, de abordar nuevamente la crisis vial que enfrenta la avenida López Mateos, el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado emitió un posicionamiento para dar a conocer su opinión sobre algunas de las propuestas mencionadas.

El organismo aseguró que reconoce la urgencia de atender la problemática de esta vía de la ciudad, que "enfrenta un colapso funcional que impacta negativamente la calidad de vida de las personas".

Sin embargo, ante propuestas como la construcción de viaductos elevados u otras infraestructuras diseñadas exclusivamente para el automóvil, propuestas por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Jalisco (CMIC), el Observatorio consideró que estas opciones "perpetúan esquemas de movilidad insostenibles. Diversos estudios internacionales y marcos técnicos nacionales evidencian que aumentar la capacidad vial no resuelve la congestión a mediano ni largo plazo".

Por el contrario, dijo, este tipo de infraestructuras generan una mayor demanda vehicular y desvían recursos necesarios para fortalecer el transporte público, la movilidad activa y la gestión de la demanda.

"Para abordar de manera eficaz la congestión vial, resulta fundamental regular el crecimiento del parque automotor urbano e implementar mecanismos como el cobro por congestión o por uso del espacio, restringiendo gradualmente el acceso de vehículos particulares", instó el Observatorio Ciudadano de Movilidad.

El organismo afirmó que López Mateos ha sido diseñada históricamente "bajo una lógica centrada en el automóvil, lo que ha generado altos niveles de congestión, contaminación, inseguridad vial y exclusión de las personas que no se mueven en vehículo privado".

Recordó también que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establecen que todo acceso carretero en zonas urbanas debe diseñarse y reconstruirse bajo un enfoque urbano, adaptándose al entorno y priorizando a las personas.

Ante ello, refirió el observatorio mediante un comunicado, cualquier intervención en esta avenida debe partir de la una planificación coordinada entre las distintas instancias de gobiernos, federal, estatal y municipal, pero el transporte público masivo, eficiente y digno, y garantizando infraestructura segura y continua para la movilidad activa (peatonal y ciclista).

También es urgente y necesario que se considere a personas con discapacidad, infancias, adultos mayores y sectores históricamente excluidos, además de integrar medidas de gestión de la demanda vehicular: restricción de accesos, regulación de estacionamientos, entre otros. Todo, tratando de minimizar el impacto ambiental negativo derivado de la movilidad motorizada, comentó el Observatorio.

"El enfoque debe dejar de buscar la fluidez vehicular y en su lugar garantizar el derecho a la movilidad de las personas bajo los principios que marca la Ley General: sustentabilidad, igualdad, accesibilidad, seguridad y eficiencia. La movilidad segura y sustentable consiste en mover a más personas con el aprovechamiento más eficiente del espacio público, que es de todas y todos", finalizó el organismo.

