El Centro Empresarial de Jalisco hizo un llamado urgente al Congreso del Estado para que cumpla con su responsabilidad y apruebe la Reforma al Poder Judicial de Jalisco, pendiente desde el pasado 15 de marzo.

"Preguntamos con claridad: ¿Y para cuándo la reforma? La justicia en nuestro estado no puede seguir esperando. "Sabemos que hay diversos temas importantes en legislación, pero no podemos continuar con incertidumbre en un proceso Clave para la vida democrática y para la certeza jurídica en la entidad", dijo el organismo.

"Necesitamos un sistema judicial confiable que brinde certeza jurídica a la ciudadanía y a las empresas, garantizando un entorno seguro para las inversiones".

Coparmex añadió que la aprobación de esta reforma es una oportunidad única para que en Jalisco haya una mejor impartición de justicia, que brinde claridad y accesibilidad.

"Desde Coparmex Jalisco hemos señalado que la reciente elección directa de jueces federales no fortaleció a la justicia; por el contrario, evidenció riesgos para la democracia y para la independencia judicial. Algunas de estas evidencias fueron la baja participación, irregularidades, así como el uso de acordeones y episodios de violencia", sostuvo.

El sindicato patronal, que encabeza Raúl Flores, dijo que como sector empresarial reiteran que la certeza jurídica es un factor indispensable para atraer inversión, generar empleos y consolidar el crecimiento económico de Jalisco.

"Sin reglas claras ni jueces independientes, se debilita la confianza en el sistema judicial local. Además, recordar que esta propuesta de reforma que presentó el ejecutivo es distinta: nació de la sociedad civil, de universidades, de especialistas y del sector productivo, no del gobierno.

Es la oportunidad para consolidar a Jalisco como referente de un sistema judicial ágil, transparente y confiable.

En Coparmex Jalisco estamos comprometidos a enriquecer esta reforma con criterios técnicos, buenas prácticas y la participación de expertos. Nuestro objetivo es impulsar un sistema de justicia que realmente garantice: certeza jurídica, profesionalismo de los jueces y acceso efectivo a la justicia.

"Por ello, exhortamos a las y los diputados a la aprobación urgente a la Reforma al Poder Judicial de Jalisco. No más retrasos. La justicia es la base del desarrollo, de la democracia y de lampaz social", concluyó.

MF