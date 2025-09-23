El pronóstico del sitio especializado Meteored indica que este martes 23 de septiembre en la Ribera de Chapala predominará una mezcla de nubes y Sol, y no se descarta la posibilidad de algún episodio de lluvia de baja intensidad.

Además, se estima que el índice UV será de muy alto a extremo entre las 11:00 y las 14:00 horas.

Clima Ribera de Chapala HOY martes 23 de septiembre de 2025

Ajijic

Según Meteored, este martes hay 50% de probabilidad de que llueva durante el día en Ajijic, aunque se espera que predomine una mezcla de nubes y Sol. Se prevé una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 19°.

Jocotepec

En Jocotepec existe la posibilidad de que se presenten lluvias débiles durante las primeras horas de la mañana. El resto del día se pronostica una combinación de nubes y claros. Además, se estima que la temperatura máxima alcance los 29° C, y la mínima los 18°.

Chapala

Aunque no se descarta la posibilidad de algún episodio de lluvia, en Chapala se espera una combinación de nubes y Sol durante todo el día. Se estima una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 19°.

Ocotlán

Del mismo modo, en Ocotlán se prevé una mezcla de nubes y Sol, con poca probabilidad de lluvia. En cuanto a temperatura, se espera una máxima de 27° C, y una mínima de 19°.

Lee también: Las 15 estrategias que buscan dar solución a la crisis vial de López Mateos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB