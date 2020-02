Alcalde de San Juan de los Lagos acepta que su comisario ocultaba droga, pero dice que era confiable

Mientras el alcalde San Juan de los Lagos, Ubaldo Medina Briseño, negó las anomalías referidas por el Gobierno del Estado referentes a los primeros resultados de la auditoría hecha a la comisaría, el munícipe confirmó que el comisario, Hugo Armando Martínez Zacarías, tenía droga oculta en su escritorio, pero que pese a ello cuenta con los exámenes de Control y Confianza.

"Eso sí se encontró en la oficina del comisario (dosis de droga), pero el comisario tiene su certificado único de policía, y también tiene el permiso de portación de arma, lo que indica que tiene los exámenes de control y confianza y no tuviera el certificado, no podría participar en el convenio de portación de arma", expresó.

Sin embargo, aseguró que pese a que sí tenía dichas pruebas (contrario a lo referido ayer por el Gobierno del Estado), esto no debería eximirlo de alguna responsabilidad que se le pudiera encontrar. "Yo no estoy justificando lo demás, sino que sencillamente la parte administrativa que correspondía a un servidor, tiene cómo comprobarse", añadió.

Respecto del sistema de videovigilancia "pirata" detectado en el municipio, el alcalde pidió que se investigue a dónde se transmitía la información de los dispositivos, pues en el municipio únicamente cuentan con cámaras que vigilan la presidencia.

"Si encontraron otras cámaras en otros espacios públicos que hasta el momento a mi no me han presentado evidencias, pues ya ahora sí que ellos investiguen qué uso tenían o a quién le pertenecían, o quién puede responder por ellas. No me parece justo que estén señalando con que pertenecían al ayuntamiento de manera ilegal", expresó.

Además, insistió en que la corporación solo está compuesta por 140 elementos y desconoce por qué desde un inicio se refirieron 160. ""Si ellos al principio se equivocaron en decir que eran 160, se vale decir 'ya registramos y sí, nada más eran 140'. Si ellos dicen que son 160 pues dónde está el documento que lo prueba si el alcalde tiene la nómina donde nada más son 140", dijo.

Reiteró que el puesto de Director Operativo está vacante, por lo cual desmintió que hubiera una persona en el cargo con un nombre distinto al referido en las nóminas.

Sobre los elementos que abandonaron la capacitación, Medina recordó que la entrada y permanencia es voluntaria, pero pidió que, de ser necesario, se investiguen los motivos por los cuales decidieron salir.

"Tenemos la policía turística y la policía vial. Los que pertenecen a estas policías no portan armas, no tenían entonces por qué integrarse al convenio de portación de armas. Eso no es cierto. Faltaría también restar a los administrativos, que tampoco llevan portación de armas", añadió sobre lo dicho por el Gobierno del estado sobre los elementos que portaban armas de fuego sin las licencias requeridas.

LS