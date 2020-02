Comisario de San Juan de los Lagos no se había presentado porque “andaba fuera”

El alcalde de San Juan de los Lagos, Jesús Ubaldo Medina, informó que ayer se presentó por fin el Comisario de Seguridad Pública del municipio, Hugo Armando Martínez Zacarías, luego de que no fuera localizado durante el desarme hecho a la policía de ese municipio el pasado lunes.

“Dijeron que estaban fuera del municipio, fue lo que me comentó (el comisario) y ya tuve oportunidad de platicar con él, pero en cuanto llegó se presentó también”, expresó el alcalde.

Dijo que la razón de la salida del comisario había sido por “asuntos personales”, pero el munícipe admitió que no tenía conocimiento de dicha ausencia. “Veníamos del fin de semana, no me había avisado antes”, añadió.

Ubaldo Medina explicó que si bien se dijo que su segundo al mando también se hallaba sin localizar, explicó que este puesto no existe en el municipio, y quien tampoco se había presentado era el escolta de Martínez Zacarías, pero añadió que también entró ya a la Academia.

Según informó el Gobierno del Estado, entre las primeras irregularidades detectadas durante la auditoría realizada a la corporación de San Juan de los Lagos, se encontró con que el comisario no había aprobado los exámenes de Control de Confianza para desempeñar el cargo, además de que durante una revisión en su oficina, se encontraron “pequeñas cantidades de droga en su escritorio”.

