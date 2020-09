Ajustan ocho rutas de camiones por L3 del Tren Ligero

Con la entrada en operación del Centro de Transferencia Multimodal (Cetram) ocho rutas de camión ajustaron su derrotero para ingresar a dejar y recoger pasaje en la estación La Normal de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero de Jalisco.

Amilcar López Zepeda, director de transporte público de la Secretaría de Transporte estatal, explicó que esas rutas representan 63 unidades que laboran diariamente y que en promedio ingresan 30 vehículos por hora.

Por su parte, el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, reiteró que ninguna ruta saldrá de circulación; sostuvo que los ajustes en derroteros son para facilitar los traslados y beneficiar a la mayoría de los usuarios, aunque reconoció que alrededor de 10% de las personas tendrán un incremento en sus traslados al pagar un pasaje más.

Las rutas que ingresan al Cetram son la C 90 (antes 165); C 91 (antes 166); C 92 (antes 167); C 94 (antes 169); C 117 (antes 78 Molinos). Además de la Troncal 15 con sus complementarias C04 (antes 231 C), C 05 (antes 275 B Higuerillas); C 06 (antes 275 C).

El próximo 19 de septiembre se ajustarán otras 11 rutas que circulan por la zona de las estaciones Zapopan Centro y Periférico-Belenes. Para el 26 de septiembre también se ajustarán las rutas con origen en Tlaquepaque.

IM