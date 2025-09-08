Los alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara urgen a una reestructuración profunda del SIAPA. Coinciden en que el organismo atraviesa una crisis operativa y financiera, que impacta en el servicio a la ciudadanía. Por eso exigen cambios a fondo al Gobierno de Jalisco.

El presidente de Zapopan, Juan José Frangie, advirtió que el SIAPA necesita una “cirugía mayor” que abarque tres frentes: el administrativo, el financiero y el de infraestructura. Consideró indispensable un esquema de financiamiento a largo plazo, que permita emprender obras de gran calado, como la sustitución de las redes (se requieren ocho mil millones de pesos para eso). “Necesitas un crédito a largo plazo. El SIAPA requiere miles de millones de pesos para que exista un sistema de agua real. El gobernador Pablo Lemus tendrá que presentar una solución. Quizá no se logre la solución en un sexenio, pero sí en 10 o 12 años”.

Pidió una reducción en la plantilla laboral. Y criticó la contratación de personal sin perfil técnico y el uso del SIAPA como “depósito de gente”.

El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, recordó que los problemas no son recientes. Como solución, planteó retomar el modelo vigente hasta 2013, en el que los municipios tenían mayor presencia dentro de la Junta de Gobierno. “Debemos estar sentados los alcaldes, el gobernador y el director general. Somos quienes debemos tomar las decisiones”. Propuso crear una comisión administrativa que evalúe las deudas, la cartera vencida, la eficiencia de cobro y los salarios.

La presidenta de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, fue más crítica. Señaló que el SIAPA no sólo es ineficiente, sino que también ha incurrido en violaciones a los derechos humanos, al no garantizar el acceso al agua en varias colonias. Para ella, la reestructuración debe ser profunda y acompañarse de un combate frontal a la corrupción interna. Y cuestionó que la participación de los municipios en el organismo sea mínima.

Y la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, coincidió en la necesidad de una reorganización, aunque se mostró cauta y prefirió respaldar la propuesta que presente próximamente el gobernador. “Implica una reestructuración de sus finanzas, de sus presupuestos y de dónde se invierte. Estaremos acompañando desde nuestro espacio este proceso”. Agregó que el objetivo principal debe ser garantizar un servicio de calidad y con cercanía a la ciudadanía.

El SIAPA enfrenta múltiples desafíos: fallas constantes en el suministro, deudas, una nómina obesa y cara, rezago en la sustitución de redes de agua y drenaje, así como una infraestructura colapsada que provoca fugas y socavones.

Las opiniones

“El SIAPA necesita una reestructuración. Estaremos acompañando desde nuestro espacio estos cambios”.

Verónica Delgadillo, presidenta de Guadalajara.

“Todos los municipios deben estar de acuerdo en esa reestructura. Es increíble que nada más tengan para la nómina. Hay gente que debe ser liquidada”.

Juan José Frangie, alcalde de Zapopan.

“Debemos estar sentados los alcaldes, el gobernador y el director del SIAPA. Somos quienes verdaderamente debemos tomar las decisiones”.

Sergio Chávez, presidente de Tonalá.

“La representación de los municipios se diluye. No se puede anular, como se ha dado, la voz de los municipios”.

Laura Imelda Pérez Segura, alcaldesa de Tlaquepaque.

CT