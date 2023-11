Ante los problemas de agua turbia, sustancias tóxicas vertidas en el drenaje, cobros excesivos y desabasto de agua en algunas colonias, entre otros problemas, diputados locales del PRI, PAN, Hagamos y Futuro tundieron al director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Carlos Enrique Torres Lugo, por las deficiencias que no han sido resueltas.

La diputada de Hagamos, Mara Robles, criticó que el agua que abastece no es potable y, según datos del organismo, está aumentando la cifra de viviendas con mala calidad del líquido. “Nos la cobran como potable y no podemos consumirla. Revisando el indicador de qué tan turbia permanece, la turbiedad de julio a septiembre de 2022, de las 789 pruebas que se realizaron, sólo 21 estaban por encima de las normas oficiales de agua segura… Pero para el mismo periodo de este año, disminuyeron el número de pruebas realizadas, sólo hicieron 407. Y ya casi el 20% viola la norma”.

El director del SIAPA aseguró que se requieren ocho mil millones de pesos para la renovación total de la red de drenaje y tuberías, con la intención de mejorar el servicio. “Más que saneamiento, sería una sustitución de tuberías porque ya cumplieron su vida útil”.

Minutos después, Mara Robles retó a Torres Lugo a beber un vaso con agua obtenida directamente de la llave, lo cual fue aceptado por el funcionario. Pero respondió que no se ha sugerido que el líquido sea potable.

Es un misterio el origen de olor a ajo en la ciudad

Pese a que ya identificaron el químico que provocó un olor similar al ajo en algunas colonias de Zapopan y Guadalajara, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) consideró que será difícil determinar de dónde provino el olor.

El director del organismo del agua, Carlos Enrique Torres, explicó que continúan los monitoreos para verificar el origen del químico conocido como disulfuro de alilo, molécula precisamente contenida en el ajo, y que en el sector puede ser utilizado para el control de plagas y enfermedades en la agricultura, por ejemplo, para semillas y cultivos. “Hasta el momento sí, no quiero decirles lo contrario si no tengo la certeza. Estamos en eso, no hemos dejado de hacer los monitoreos en la zona para tratar de identificar de dónde pudo haber sido este aroma”.

El funcionario del SIAPA dijo que el químico funciona como plaguicida, aunque no es tóxico para las personas ni tampoco es explosivo o que represente algún peligro, pero sí es utilizado para la elaboración de especias y algunos alimentos.

Torres Lugo mencionó que en la zona hay empresas que se dedican a la elaboración de pan y botanas, aunque evitó referir si hay alguna complicidad de estas empresas con verter el químico al drenaje.

Para determinar quién fue el responsable, el director del SIAPA comentó que seguirán las indagatorias, aunque opinó que sí hubo una respuesta favorable por parte del organismo intermunicipal una vez recibieron los reportes sobre el olor a ajo en las diversas colonias que lo revelaron.

“Somos vulnerables porque no hay un permanente monitoreo en cada una de las bocas de tormenta, sin embargo, se acudió con prontitud, se atendió de inmediato en cuanto tuvimos los reportes y se hicieron todas las acciones para evitar cualquier riesgo para la población”.

El titular del SIAPA compareció ante diputados del Congreso de Jalisco. SIAPA

Justifican incremento a tarifas del agua para 2024

El director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Carlos Enrique Torres Lugo, justificó el alza a los incrementos en las tarifas del organismo que superan el 5% para el próximo año 2024.

En comparecencia ante el Congreso de Jalisco, el funcionario fue cuestionado por el incremento; entre las críticas se señala que no hay justificación para implementarlo. Esto se da ante los reportes de cortes al servicio de agua potable y que los usuarios reciban mala calidad, según mencionó la coordinadora del PAN en el Congreso local, Claudia Murguía. “¿Cómo le justificamos a la gente el incremento del 5% a las tarifas del año que entra? Cuando la percepción sigue siendo que el agua no es suficiente y el agua es de mala calidad. ¿Qué explicación tenemos que darle a la gente respecto a ese incremento?”.

El legislador panista, Abel Hernández, respaldó a su compañera de bancada y afirmó que hay 81 colonias que tienen problemas de abasto de agua potable y con fallas en la calidad del líquido.

“Tenemos cuando menos 81 colonias que tienen problemas de abasto y de calidad, y a decir de algunos usuarios, el agua huele y se ve de color naranja, como un color naranja echado a perder”.

Carlos Torres Lugo consideró que se trata de un ajuste inflacionario más que un incremento en las tarifas y justificó que han tenido alzas en los gastos para realizar labores de potabilización, saneamiento y en la electricidad necesaria para la operación del sistema del SIAPA. “Realmente no se trata de un aumento, sino de un ajuste inflacionario (...) el ajuste que se está proponiendo para el próximo año que es del 5%, es prácticamente un ajuste inflacionario por el alza que hemos tenido en los insumos y en los ingredientes para poder hacer el trabajo de potabilización, saneamiento y demás.

Pierde 18 millones de pesos por descuentos de agua turbia

Luego que el Congreso de Jalisco emitiera un decreto para aplicar descuentos a habitantes de 51 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara por recibir agua turbia, hasta el momento, el organismo ha dejado de percibir 18 millones de pesos por ese motivo.

El director del SIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo, detalló que son un total de 132 mil cuentas que pertenecen a las 51 colonias que fueron beneficiadas por el decreto emitido por el Congreso local para aplicar descuentos del 50 por ciento por el consumo de tres meses y del 100 por ciento por gastos en recargos.

Del total, se han aplicado descuentos a poco más de 55 mil cuentas del organismo, lo que representa un total de 18 millones de pesos que dejó de percibir el SIAPA por implementar los descuentos . El total de las cuentas beneficiadas representaría 50 millones de pesos, aunque no se han descontado en su totalidad.

Cartera vencida y deudas ahogan a la dependencia

De acuerdo con el titular del SIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo, la cantidad de cartera vencida que tiene el organismo, es decir, lo que adeudan usuarios del organismo, asciende a los seis mil millones de pesos.

“Es una cifra bastante alta, estamos hablando de aproximadamente de un estimado cobrable de seis mil millones de pesos (…) es un poco más de un año de presupuesto del organismo.

Según el presupuesto de egresos del SIAPA para 2023, el total del monto autorizado para este año es superior a los cinco mil 500 millones de pesos.

El funcionario del SIAPA estimó que la cantidad de usuarios que adeudan al organismo y que integran la cartera vencida es de 300 mil. El total de cuentas que maneja el SIAPA en toda la ciudad es de alrededor de un millón 250 mil usuarios, es decir, que la cartera vencida representa una cuarta parte del total de cuentas del organismo.

Por ello, Torres Lugo reconoció que llevaría años intervenir toda la infraestructura del SIAPA para renovarla y eficientar el servicio de abasto de agua.

Respecto a la deuda del SIAPA, esta suma 2 mil 600 millones de pesos, aunque el director del organismo aclaró que no se han endeudado en la actual administración.

CT