Afecta a usuarios lenta instalación de validadores de Bienevales

A cinco días para que se cumpla el plazo otorgado por la Secretaría de Movilidad en Jalisco, para la instalación de los validadores, beneficiarios del programa de bienevales aseguran no poder utilizar la tarjeta Innovacard preferencial, que les fue otorgada con crédito para sus traslados, debido a que gran número de rutas de transporte público aún no han colocado sus máquinas lectoras y otros a pesar de tenerlas no las habilitan.



"El problema está en que no lo aceptan los choferes, algunos nos dicen no traemos o no está activada y otros optan por dejarnos pasar sin boleto. Los que ya tienen la máquina la tapan con un jorongo o con una bolsa de plástico gruesa", afirma Lucía Flores Delgado.



La señora Lucía de 65 años de edad, acudió el día de hoy al módulo ubicado en el Parque Agua Azul para informarse y confirmar que su tarjeta estuviera activada, debido a que también las veces que intentó utilizarla el lector le aparecía en rojo.



Las principales rutas que toma son la 622, 231, 63 así como el tren eléctrico y el Macrobús. Por lo que ha vivido pide respeto a los adultos mayores ya que considera que el trato de los conductores hacia esta población no es adecuada.





"Que sean más comprensivos, para nosotros ya es pesado, cuando tomamos un camión no pedimos limosna. Ojalá les den un poquito de capacitación de que merecemos respeto", asegura.



Hasta el momento 52 % de las cinco mil 200 unidades de transporte público que existen en el Área Metropolitana de Guadalajara, ya cuentan con la instalación de los validadores cuya máquina es lectora de la tarjeta Innovacard preferencial.



El director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad de Jalisco, Gustavo Flores Delgadillo, informó que el plazo para que las unidades instalen el resto de los validadores continúa siendo el 1ro de noviembre y de no tenerlo deberán permitir que el pasaje de los beneficiarios sea gratuito.



"Si no hay validador sí podrán ingresar gratis a las unidades, eso solamente será en el caso de bienevales, no en tarifa normal, ni en transvale... El usuario podrá levantar su queja, respecto a la ruta, horario, camión y detallar la situación en la que no le están validando su bienevale", afirmó el director.



Los validadores de las unidades son pagados por el gobierno estatal y además de contar con este, al momento de transitar al modelo ruta-empresa, también contarán con la máquina de prepago para las tarjetas Innovacard sin descuento.



Algunos de los usuarios entrevistados que agotaron ya sus bienevales de papel, han optado por ir a comprar transvales esperando que pronto se habiliten en su totalidad el uso de las tarjetas y no pasen más días sin poder hacer uso del programa para el que fue destinado.





Personal de los módulos aclaró que no se ha estado cambiando el crédito de las tarjetas por bienevales de papel, porque éstos ya dejaron de imprimirse, luego de que más de 80 adultos mayores acudieron en los últimos días a los módulos a intentar realizar el cambio debido a que no podían utilizar sus tarjetas.



Los 14 módulos para tramitar la beca y obtener el programa beneficiario, así como activar la tarjeta estarán ubicados hasta el día de 30 de octubre con un horario de Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 hrs, en las siguientes ubicaciones:



Guadalajara

Parque Agua Azul

Parque San Jacinto

Oblatos

Panamericano de Voleibol

Centro Nueva Galicia

DIF El Sauz

Prepa 6



Zapopan

Secundaria Técnica 24

Las Águilas

DIF Zapopan



Tlaquepaque

Code Paradero



Tonalá

Instituto de la Juventud

Desarrollo Social

CU Tonalá



Tlajomulco

Andador Centenario

LS