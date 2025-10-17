El día de ayer, la Comisaría de Seguridad de Zapopan informó de dos detenciones realizadas el pasado 16 de noviembre en la colonia La Estancia del municipio.

El primer sujeto fue detenido tras un reporte de cabina de detonaciones de arma de fuego en la colonia. A su llegada, los uniformados localizaron a un masculino abordo de un vehículo que al percatarse de la presencia de la autoridad intentó darse a la huida, por lo que fue interceptado.

Tras el registro correspondiente, al masculino de 41 años de edad le fue asegurada una pistola calibre 9 milímetros con cartuchos útiles. El sujeto contaba con un registro previo por delito de daño a las cosas.

En una acción paralela, un hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en el robo de una sucursal de Sam's Club.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia de Policías de Zapopan. Elementos de la Unidad de Proximidad Social fueron alertados por empleados de una sucursal de Sam's Club sobre los cruces de las avenidas Vallarta y Rafael Sanzio.

El sujeto habría sido sorprendido saliendo del establecimiento con varios artículos sin haber realizado el pago correspondiente de los mismos, por lo que fue retenido.

Se trata de un hombre de 46 años de edad a quien se le aseguraron los artículos robados, los cuales contaban con un valor aproximado a los 2 mil pesos.

Los dos sujetos fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

