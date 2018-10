Advierte ASEJ que municipios incumplen con ley de compras

La nueva Ley estatal de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios no se cumple en su totalidad en 124 ayuntamientos del estado y solo Guadalajara cubre todas las especificaciones; señala una encuesta realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) que elaboró y remitió a los municipios un cuestionario con diez preguntas para conocer si las administraciones acatan lo señalado en la legislación.

Los ayuntamientos que mayor nivel de cumplimiento presentan, según sus respuestas en la encuesta, son: Guadalajara, Acatlán, Chapala, Jalostotitlán, Lagos de Moreno y Tonalá. Con cumplimiento entre 50 y 80% figuran 14 ayuntamientos. Con un nivel de cumplimiento deficiente o nulo se ubicaron 60 municipios.

En total, 45 ayuntamientos no contestaron al cuestionario de la ASEJ, se incluye el caso de Hostotipaquillo que remitió un documento con respuestas que correspondían a Mezquitic.

El principal incumplimiento se presenta en la publicación del programa anual de adquisiciones, únicamente once municipios cuentan con este instrumento vigente para este año.

El auditor superior del estado, Jorge Alejandro Ortiz, explicó que la falta de un plan anual de compras abre la posibilidad de que se presente discrecionalidad y desorden en las adquisiciones.

"El objetivo de la ley es acotar la discrecionalidad del municipio o de cualquier ente, si cumplen con estos mecanismos que marca la ley van a tener menos discrecionalidad. Publicar su plan o programa anual de adquisiciones nos da certeza de qué es lo que van a comprar. Se acota la discrecionalidad en las compras gubernamentales", precisó.

El auditor refirió que está en curso el ejercicio para corroborar la autenticidad de las respuestas de los municipios a su cuestionario; comentó que en las auditorías que realiza la dependencia se verificará caso por caso si lo que respondieron las autoridades municipales es veraz. Destacó que las sanciones por no cumplir la ley serían de carácter administrativo.

Respecto a la instalación de los comités de adquisiciones, solo 32 gobiernos municipales respondieron que cuentan con este ente; mientras que 48 no lo tienen y 45 no contestaron. La legislación establece que los municipios con más de 200 mil habitantes debían de contar con dicho órgano en un plazo máximo de seis meses.

El estudio elaborado por Auditoría concluye que las administraciones municipales tienen tareas pendientes para cumplir legislación vigente sobre compras con recursos públicos. Se especifican como rubros en incumplimiento, como que no se fijen los montos máximos para adjudicaciones directas, los limites para compras con fondos revolventes o que no se hayan conformado los Comités de Adquisiciones. Se cuestiona que, en el rubro de arrendamientos, adquisiciones y contratación de servicios, más de la mitad de los entes no han establecido un monto.

