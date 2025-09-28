Un operativo permitió detener en flagrancia a dos personas señaladas por el delito de extorsión, derivado de un secuestro. La captura se logró en el momento en que pretendían recibir el dinero en efectivo.

La Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones, de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, se encargó de coordinar las labores de negociación y asesoría a las víctimas tras las llamadas de extorsión, lo que permitió diseñar e implementar el operativo para lograr su detención.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 10 de septiembre un grupo de masculinos armados habría privado de su libertad a un hombre en el Área Metropolitana de Guadalajara, para luego exigir a la familia una gran cantidad de dinero para liberarlo.

Tras esto, liberaron a la víctima un día después, pero presuntamente continuaron extorsionando a la familia para realizar otra entrega de dinero en efectivo.

Luego de interponer la denuncia, la Unidad Especializada apoyó a las víctimas y desplegó estratégicamente personal de análisis táctico, de inteligencia y de investigación en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la colonia Miravalle, en Guadalajara, lugar donde presuntamente se realizaría una entrega de dinero en efectivo.

En esa acción, un individuo, identificado como Ángel Alberto “N”, se aproximó para tomar una mochila con el efectivo, sin embargo, los agentes especiales intervinieron de inmediato, identificándose y capturándolo en flagrancia por el delito de extorsión derivado de un secuestro el pasado 24 de septiembre.

Del mismo modo, ahí también fue detenida Karen Pamela “N”, presuntamente relacionada con los hechos. En el operativo, se logró confiscar tres teléfonos celulares que habrían sido utilizados para realizar las llamadas de amenaza y exigencia de dinero. Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Con estas acciones, la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada refrenda su compromiso de enfrentar con firmeza los delitos de secuestro y extorsión mediante operativos coordinados y trabajos de inteligencia que permitan salvaguardar la integridad de las víctimas y garantizar justicia.

