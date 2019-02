Académico niega plagio o "copy paste" en iniciativa sobre Congreso Constituyente

El doctor Gerardo Ballesteros de León, autor de la tesis "Rendición de Cuentas y Derechos Humanos. Apuntes para un modelo teórico", negó que hayan incurrido en plagio en la elaboración de la iniciativa que presentó el gobernador para crear un Congreso Constituyente estatal. El académico argumentó que participó en el proceso de la iniciativa y aportó argumentos que eran parte de su tesis; pero negó que haya hecho "copy paste"

"Es perfectamente válido hacer esto (aportar el texto) desde cualquier punto de vista, no es plagio, no es 'copy paste' y no es mi argumento, son argumentos de producción científica. No se necesitaba hacer una cita, los puntos que están allí escritos hablan del tema de una nueva Constitución, que tenemos derecho a discutir una nueva Constitución siempre y si el cambio en una Constitución es un acto revolucionario o reformista; esos argumentos tienen valor más allá de lo que está escrito en mi tesis y en ese sentido están incorporados", precisó.

Por su parte, David Bernal Hernández, abogado general del gobernador, refirió que en la construcción de la iniciativa de reforma constitucional se consultó a diferentes especialistas y académicos que hicieron aportaciones; explicó que el doctor Gerardo Ballesteros pidió aportar parte de su tesis doctoral para abonar en materia de derechos humanos en la exposición de motivos.

"No es un documento que se hizo en un día, fue madurándose, discutiéndose con un montón de mentes, de académicos e intelectuales que estuvieron haciendo aportaciones y discutiendo un poco cómo podría ser esta iniciativa; uno de ellos fue Gerardo Ballesteros de León y en algún momento él decidió aportar y pidió que se incluyeran estos argumentos", explicó el abogado.

Bernal Hernández refirió que el texto aportado es un par de párrafos de una iniciativa de doce cuartillas cuya elaboración llevó meses y se revisó con diferentes expertos.

NM