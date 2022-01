Abren registro para vacunar a rezagados y se agota en 2 horas

A las 14:20 horas de ayer, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) abrió la plataforma de citas para vacunar contra el COVID-19 a los que no tienen ninguna dosis.

Sin embargo, los espacios disponibles se agotaron dos horas más tarde, lo que causó molestia entre los usuarios de las redes sociales.

Aunque ha estado al pendiente de las páginas de internet oficiales, Claudia Cedeño fue una de las personas que no alcanzaron lugar.

La habitante de la colonia Santa Elena Alcalde compartió que no ha podido inocularse porque el año pasado no contaba con su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y no se animó a llevar a cabo el trámite sin esa identificación.

“La verdad es algo que sí quiero hacer. Lo dejé a la desidia. Me da miedo contagiarme y quiero cuidar a mi familia”, comentó la tapatía de 36 años.

El pasado 5 de enero, María Elena Pajarito, directora de Determinación Social de la SSJ, indicó que hay 1.3 millones de personas en la Entidad que no han recibido ninguna inyección.

La dependencia estatal informó que ayer se realizó una jornada especial para poner la segunda dosis al personal de salud y especialistas como terapeutas, psicólogos y adolescentes que acuden al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Occidente.

Anoche, el Gobierno de Jalisco notificó dos mil 689 nuevos casos de COVID-19 en un día. Es el registro más alto en lo que va de la pandemia en el Estado.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas impiden que las personas se enfermen gravemente o fallezcan como consecuencia del COVID-19. La institución agregó que es importante continuar con el uso de cubrebocas, mantener la sana distancia, cubrirse la nariz o la boca con el codo flexionado al toser o estornudar y evitar los espacios poco ventilados.