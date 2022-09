Aborto en Jalisco: Congreso tiene en la "congeladora" reformas sobre interrupción legal del embarazo

Las iniciativas de reformas para incluir en las leyes locales la interrupción del embarazo y que los servicios de salud estatales ofrezcan esta alternativa, están pendientes de votarse y en comisiones legislativas desde hace casi un año.

"Falta respeto a la ley y congruencia, ya ni siquiera es de estar a favor o en contra de la despenalización del aborto, eso ya lo decidió la Suprema Corte"

La diputada de Futuro, Susana de la Rosa, autora de una de las propuestas, afirmó que insistirán en el tema para que las mujeres tengan un alternativa segura y gratuita. Por su parte la coordinadora de la bancada de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, recriminó que el Congreso estatal se haya cercado, ante las manifestaciones de mujeres que demandan la aprobación del tema, en el marco de la conmemoración del día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Aseveró que el Poder Legislativo debería darles explicaciones sobre por qué el asunto no ha avanzado.

"Falta respeto a la ley y congruencia, ya ni siquiera es de estar a favor o en contra de la despenalización del aborto, eso ya lo decidió la Suprema Corte, son los Estados los que tienen que armonizar su legislación, hace falta que se cumpla la ley. Claramente la mayoría de este Congreso del Estado padece de esquizofrenia pues a nivel nacional lo sostienen, pero aquí se niegan a votarlo", refirió.

Sobre el tema, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, argumentó que en Jalisco las iniciativas sobre la interrupción legal del embarazo están pendientes de discutirse por la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios. El también coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano justificó que no se haya armonizado la legislación estatal con la resolución de la Suprema Corte de Justicia que despenalizó el aborto y declaró inconstitucional la protección de la vida desde el momento de la concepción.

"No se ha votado porque no se ha generado un consenso de mayoría entre los grupos parlamentarios. En nuestro grupo parlamentario no hay una línea específica, existe libertad de cada uno de los diputados para ejercer el derecho al respecto", expuso.

Las iniciativas sobre la interrupción legal del embarazo se presentaron desde noviembre del año pasado y están pendientes en comisiones legislativas.

JM